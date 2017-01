La lutte contre le terrorisme et le crime organisé, qualifiée comme un défi de l’heure, est en effet, le cheval de bataille de la direction générale de la Sûreté nationale qui a toujours privilégié le...

Qualifiée de névralgique eu égard à ses retombées en matière de transport de personnes, de marchandises et de développement du tourisme, cette ligne constitue une bouffée d’oxygène pour la côte...

Les nouveaux défis de Tahar Hadjar

Dispenser le savoir, accélérer la formation des formateurs en nombre et en qualité et dans la diversité pluridisciplinaire, renforcer l’excellence dans les formations académiques et professionnelles, ouvrir des universités...