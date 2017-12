Dossier

Le Pr Abdelbaki Benziane, nouveau recteur de l’Université Ahmed-Ben-Bella d’Oran

Il a été installé par le Pr M’hamed Mohamed Salah-Eddine Seddiki

Par Rafik BITOUT

« C’est dans l’effort qu’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. » Dixit Mohandas Karamchand Gandhi. Le professeur M’hamed Mohamed Salah-Eddine Seddiki, secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant du Pr Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a procédé à l’installation du professeur Abdelbaki Benziane en tant que recteur de l’université Ahmed-Ben-Bella d’Oran. Pluridisciplinaire, l’Université Ahmed-Ben-Bella d’Oran assure la formation et la recherche dans de nombreux domaines : sciences, techniques, santé, sciences sociales et humaines, économie, gestion, droit, lettres, langues et arts. Du fait que la formation universitaire exige aussi que l’enseignement soit adossé à une intense activité de recherche, l’Université d’Oran veille à consolider et à développer ses capacités appréciables en la matière avec plus de 60 laboratoires de recherche agréés et 800 chercheurs impliqués. Pour rappel, la cérémonie d’installation a été rehaussée par la présence de Mouloud Chérifi, wali d’Oran, et de ses principaux collaborateurs ainsi que des doyens des facultés, cadres du rectorat, et enseignants-chercheurs des universités d’Oran, et des autorités locales civiles et militaires. Le nouveau titulaire du poste, qui assumait auparavant les fonctions de directeur de l’Ecole polytechnique d’Oran depuis 1998, remplace le Pr Chaheb Larbi, désigné en novembre 2016 à la tête de l’Université Djillali-Liabes de Sidi Bel-Abbes. Ancien vice-recteur chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures de 1990 à 1999, le Pr Abdelbaki Benziane a été élu en juin 2015 en tant que premier président du Réseau international des établissements d’enseignement supérieur et organismes pour le développement durable. C’est à ce titre que le Pr Abdelbaki Benziane a été élu membre du Conseil d’administration de l’Institut de la francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance. Dans son allocution, le Pr M’hamed Mohamed Salah-Eddine Seddiki a rappelé que le Président Abdelaziz Bouteflika accorde un intérêt particulier à la recherche scientifique. En effet, la décision d’inscrire l’activité de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d’une loi-programme traduit la volonté et l’intérêt qu’accorde l’Etat à la recherche scientifique et au développement technologique. Actuellement, la recherche scientifique en Algérie dispose d’un cadre clair et d’une organisation qui est en place et a atteint sa vitesse de croisière. Elle est un choix stratégique du Président Bouteflika maintes fois réaffirmé.