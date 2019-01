Lâ€™ALGERIE DANS UN MONDE EN MUTATION

Medias

L’ALGERIE DANS UN MONDE EN MUTATION

Amine KHERBI

Ce livre rassemble une sélection de mes écrits des cinquante dernières années sur la politique économique et sociale de l’Algérie, son action extérieure, sa contribution à la construction de la sécurité globale et le rôle grandissant qu’elle a joué sur la scène internationale grâce à la part active qu’elle a prise dans les entreprises coopératives au Maghreb, en Méditerranée et en Afrique. Sa responsabilité en matière de règlement des conflits, sa participation à la promotion de la coopération Sud-Sud et son engagement dans le lancement et l’approfondissement du dialogue Nord-Sud sont mis en évidence dans les différents chapitres de cet ouvrage. Le regroupement de ces textes n’est pas dû au hasard. Il obéit à un fil conducteur d’un travail qui vise un objectif spécifique : inviter le lecteur à appréhender des temporalités tout en cheminant entre des objets d’études variés qui donnent un éclairage sur une phase cruciale du développement et de 1’ action extérieure de 1 ‘Algérie. Il s’agit de réflexions, d’analyses, d’études et de documents de position que j’ai conçus, parallèlement à mon travail de diplomate, pour partager avec le monde académique, les cercles de réflexion et le grand public quelques idées essentielles à la compréhènsion des enjeux et des défis auxquels 1 ‘Algérie était confrontée, et témoigner de son concours à la maîtrise de la conflictualité, à la promotion de la paix et du développement dans le monde ainsi qu’à la démocratisation des relations internationales. A plusieurs reprises, j’ai eu à rappeler les initiatives de l’Algérie et l’originalité de ses propositions visant à impulser les processus d’intégration et de sécurité régionaux dans un contexte historique où elle devait assumer les exigences de son développement, de la consolidation de son unité et sa cohésion sociale ainsi que l’affirmation de sa souveraineté et de son indépendance. Ces essais marquent, ce faisant, différentes étapes au cours desquelles l’exigence de la réflexion eut son effet le plus visible lorsque l’Algérie, dans un monde en rupture, s’affirma comme un interlocuteur incontournable et un acteur central dans les négociations internationales. Il en résulta une histoire remarquable de la diplomatie algérienne par laquelle le monde présent, par moments, apparaît dévoilé, permettant d’éclairer le futur et d’aller au fond des choses pour proposer un cadre intellectuel et une voie susceptible de renouveler le dialogue afin de mobiliser les efforts. L’objectif affirmé est celui du recentrage du Sud sur lui-même et de l’instauration de nouvelles formes de coopération avec le Nord. L’interdépendance des problèmes du monde et ses conséquences politiques, économiques, sociales, culturelles et écologiques ont rendu indispensables la coopération internationale et la recherche de nouveaux concepts et instruments pour sa mise en œuvre. C’est à cette époque que l’idée d’un nouvel ordre économique international, d’un programme intégré pour les produits de base et d’une diplomatie conceptuelle a été avancée par quelques pays en voie de développement dans le prolongement des travaux de la Commission des Nations unies Pour l’Amérique Latine (CEPAL) sur les rapports centre-périphérie et le développement inégal.

Cette percée conceptuelle, qui fait appel à des considérations de stratégie, a permis en effet l’amorce d’un dialogue approfondi entre pays en voie de développement et pays développés. Cependant, pour de nombreux pays, et non des moindres, la vision du monde apparaît davantage faite d’interrogations que de représentations claires. Pour eux, le référentiel international n’était pas le facteur premier pour bâtir un monde meilleur.

Bien souvent, leurs attitudes, empreintes de dogmatisme, étaient réglées sur les rapports de force instantanés et les intérêts économiques immédiats.

Pourtant, les problèmes à résoudre au niveau global requerraient l’engagement de tous et appelaient une intervention collective intelligente de toutes les parties intéressées. Depuis plus de cinquante ans, d’une façon quasi continue, le souci de l’actualité politique, économique, sociale et culturelle a été pour moi plus qu’un révélateur. Par-delà la découverte de l’exigence pour l’écriture de s’adapter à un réel neuf, mouvant et changeant, c’est une nouvelle manière d’aborder les savoirs et les pratiques qui rn ‘a aidé à mieux cerner certaines contingences et mettre en débat des approches pour les rapporter au triple champ de l’économie politique, de la sécurité nationale et des relations internationales.

Pour plusieurs d’entre nous, la créativité de la diplomatie algérienne reste l’objet d’une authentique passion. Mais ce qu’elle signifie aujourd’hui, ce qu’elle représente, ce qu’elle symbolise, j ‘ai essayé de le définir par le biais du faisceau d’articles que l’on trouvera ici réunis. C’est en cela que je vois le caractère essentiel des accomplissements de l’Algérie au cours des cinq dernières décennies. Toutefois, saisir dans leur totalité les ressorts et les instruments d’une telle entreprise n’est évidemment pas une tâche aisée. A maints égards, elle constitue un véritable défi d’autant qu’il ne va pas de soi qu’une politique globale, quelle qu’elle soit, puisse assurer automatiquement à un pays à la fois la croissance et la stabilité ainsi qu’une place

ct un rang dans le monde. Il n’en demeure pas moins que, malgré les bouleversements et les effets adverses, les projets de l’Algérie ont été élaborés avec une logique souveraine. Ils sont l’aboutissement d’un effort constant ct tenace de quête d’une cohésion sociale et d’une solidarité sur le plan interne et d’une gouvernance juste et équilibrée sur le plan externe. Au regard de 1 ‘ampleur des défis à relever, ces accomplissements significatifs peuvent paraître, aux yeux de certains, insuffisants. Toutes les contributions ne sont pas d’égale valeur. Le lecteur trouvera sans doute certains essais plus intéressants que d’autres. L’important est que la stimulation intellectuelle soit au rendez-vous, suscitée par un alliage d’une tradition diplomatique qui a marqué les relations internationales de l’Algérie dès le début de la Révolution algérienne.

Tout au long de la préparation de ce livre, je me suis constamment astreint à une distanciation que commande 1 ‘espace du re-travail. Voilà pourquoi, dans la diversité et la complémentarité des propositions, se laissent deviner, peu à peu, au fur et à mesure, des constantes dans ma démarche.

L’essentiel de ces textes porte sur un déroulement temporel complexe, multidimensionnel où il y a de la voix, des enceintes de débat et des structures de négociation. Ce travail m’a aidé à remonter à travers les années jusqu’à l’âge d’or de la diplomatie algérienne.

Les essais présentés ici n’ont donc valeur que de référence sur les aspects les plus marquants de la politique de sécurité et de développement de 1’ Algérie et son rôle grandissant sur la scène internationale.

Outre l’itinéraire d’un diplomate engagé et l’esquisse d’événements et de rencontres en guise d’introduction, cet ouvrage est composé de quatre chapitres et d’annexes. Le premier souligne l’importance des choix stratégiques de l’Algérie e et de la conduite de la politique économique pour appréhender le développement comme un processus global avec les exigences accrues de la gouvernance et de la modernisation économique. Le deuxième rappelle les défis de la construction de la sécurité dans le contexte de la mondialisation de la crise. Le troisième souligne l’importance de la sécurité internationale pour le développement global et la stabilité dans le monde. Le quatrième met en évidence le rôle de la diplomatie algérienne et ses cadres de coopération ainsi que la maturation de ses efforts pour promouvoir la paix et le développement dans un contexte international mouvant et changeant. Les annexes renferment des documents qui donnent un éclairage sur des aspects méconnus de la diplomatie algérienne et de la réflexion pour approfondir la connaissance et la problématique du pays afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels l’Algérie est confrontée dans un monde en mutation.





Alger, septembre 2018

Amine KHERBI