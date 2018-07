Document un livre pour réhabiliter la Jumenterie et ses lignées pur-sang arabe «Tiaret, le rêve algérien», Par Saida AZZOUZ





Un beau livre, que l’on prend le temps de feuilleter avant de s’y plonger, histoire de s’imprégner au fil des œuvres, images, photos et copies de documents originaux qui l’illustrent, de l’histoire et des origines des étalons géniteurs et des juments employées au haras pour avoir des chevaux de race, et ce, depuis sa création il y a deux siècles déjà. Un livre qui égrène au fil des 200 pages qui le composent, chapitre par chapitre, fait par fait, marquant et anodin, l’histoire de la jumenterie de Tiaret, tout en rappelant le contexte historique et les motivations qui ont amené à sa création ainsi que les critères de sélection des étalons et juments poulinières qui allaient y séjourner. «Une orientation d’élevage qui va donner naissance à un schéma de production unique en son genre», souligne l’auteur qui revient sur la notion de race et de type de cheval arabe que l’on tient à produire dans cette «succursale de l’Orient», comme la surnommait Robert Mauvy, le spécialiste français du cheval arabe, qui, en 1964, a publié Le Cheval de pur-sang arabe qui affirme que «le cheval arabe porte lourd, porte vite et porte loin», comme le rappelle dans la préface de ce livre qu’il a coédité, Hocine Mansour Metidji.

Originaire de Tiaret, éleveur de chevaux, le fondateur du groupe Metidji, «passionné de chevaux arabes et singulièrement ceux dont les souches proviennent de la jumenterie de Tiaret», a concrétisé, à travers cet ouvrage édité en 2014 et minutieusement documenté, un rêve. Celui de rétablir dans ses droits l’emblématique haras situé au pied de Djebel Ghezoul, dans le lieu-dit Chaou-Chaoua à quelques encablures de la ville de Tiaret. Et par-delà, réhabiliter cette grande famille de pur-sang arabe en retraçant «les grandes lignes de son histoire tout en rendant compte de l’héritage légué par des souches modernes qui comptent désormais parmi les plus performantes». Mais pas que, puisque à travers ce livre, Hocine Mansour Metidji appelle les pouvoirs publics et les éleveurs algériens à «entreprendre tout ce qui est humainement possible pour réhabiliter la jumenterie et préserver ce qui reste de ses légendaires lignées pur-sang arabe».

«Ce livre est une formidable documentation, un outil de travail et un vrai bonheur de lecteur», affirme Jean-Louis Gouraud dans son avant-propos de cet ouvrage consacré à écrire avec moult détails vérifiés et documents authentiques l’histoire de la jumenterie, de ses nombreuses lignées et de son héritage équestre. Les passionnés du cheval arabe et de son histoire à travers les temps et les époques trouveront tout ce qu’il faut savoir sur le cavalier arabe et ses rapports avec le cheval. Ainsi, l’Emir Abdelkader recommandait au cavalier arabe de choisir son cheval, sur trois critères : avoir quatre choses larges (le front, le poitrail, les lombes et les membres), quatre choses longues (l’encolure, les rayons supérieurs, la poitrine et la croupe) et quatre choses courtes (les reins, les paturons, les oreilles et la queue). Comme ils y trouveront tout un répertoire d’essais de bibliographie publiés en français et consacrés au cheval arabe et le barbe. Tiaret le rêve algérien est un livre à lire comme on lit un livre d’histoire, en prenant des notes pour se rafraîchir la mémoire, en retenant les dates clés, les régions, les évènements significatifs, les noms et les fonctions de ceux qui ont marqué cette époque, celle d’une France coloniale va-t-en en guerre et qui a besoin de mettre en place un service Remonte générale pour pourvoir en chevaux les cavaliers qui ont perdu leur monture, en puisant dans la manne chevaline locale.

S. A.