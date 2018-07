Vie d'entreprise

Etanchal, au service des bâtisseurs

Filiale du Groupe Metidji

Par Saida AZZOUZ

Filiale du groupe Metidji, Etanchal est l’une des premières entreprises créées par Hocine Mansour Metidji, fondateur du groupe.

Créée en 1986, l’entreprise, l’une des premières, si ce n’est la première à s’être installée dans la zone industrielle de Belacel, dans la wilaya de Relizane, a démarré ses activités en 1987.

Elle s’est depuis spécialisée dans la fabrication de matériaux d’étanchéité, allant des feutres bitumés simples appliqués en multicouches aux membranes monocouche. «Ce sont 7 millions de m2 de produits d’étanchéité classiques qui sortent annuellement de la ligne de production. Sur cette même ligne, nous avons intégré des produits modernes que nous sommes les seuls à fabriquer en Afrique du Nord», nous fait remarquer Ahmed Bouziani, directeur général d’Etanchal, alors que nous visitons en cette fin mars 2018 cette unité de production en pleins travaux de modernisation et d’expansion et qui s’est dotée d’un laboratoire des plus sophistiqués.

«Pour l’heure, nous produisons 20 tonnes de pastilles par jour. Cette quantité est destinée au marché national», précise notre guide avant de rappeler que cette usine, qui s’est dotée en 2016 d’une nouvelle unité de production et d’oxydation de bitume en vrac (pastilles), a vu au fil des années ses capacités de production se renforcer et son offre en produits se diversifier pour mieux répondre à la demande croissante du marché et à ses besoins spécifiques en matière d’étanchéité.Notamment l’étanchéité au bitume dont la réputation n’est plus à faire sur le marché algérien. En effet, en «modifiant le bitume par des adjuvants thermoplastiques ou élastomériques sélectionnés, et en armant le compound bitumineux de vecteurs de voile de verre et/ou de polyester non-tissé, la flexibilité aux basses températures et la stabilité aux hautes températures sont améliorées d’une manière substantielle. D’où une meilleure résistance des matériaux à l’usure, à l’évaporation et aux rayons ultraviolets», nous explique un technicien devant la ligne de production dite universelle, entièrement automatisée. Elle compte des mélangeurs tournant à grande vitesse, dotés d’un très haut taux de cisaillement. «Ces derniers sont très performants pour la dispersion des plastomères et élastomères dans le bitume, ce qui permet une formulation rapide et adéquate des compounds de liants bitumineux», précise ce même technicien après avoir indiqué que l’équipe dirigeante et les techniciens travaillent à la diversification de la gamme de solutions et de produits pour les adapter aux différents besoins des professionnels et des utilisateurs. «Qu’il s’agisse de bâtiments, d’ouvrages en génie civil, de canalisations, de tunnels, de barrages ou de ponts et parkings, les produits Etanchal protègent contre les dégâts pouvant être engendrés par les eaux. Ils montrent une remarquable étanchéité lors de l’opération d’imperméabilisation d’une structure donnée, comme les fondations des bâtiments, les réservoirs d’eau, les canaux et les viaducs, les barrages, les tunnels, les ponts, les parkings».

La gamme de produits Etanchal se décline en deux grandes catégories : les feuilles d’étanchéité classiques et les membranes modernes. Divers enduits, comme l’EAC qui est un bitume oxydé 85/25, conditionné en sac et qui désigne un enduit dont l’application se fait à chaud, viennent compléter ces deux grandes catégories fabriquées à partir de composants de qualité pour en améliorer les performances.

«Nous effectuons, à différents niveaux, des contrôles de qualité stricts. Toute la matière première est testée au moment de sa livraison à l’usine pour s’assurer de sa conformité avec les spécifications requises. Il faut savoir que tous les matériaux Etanchal sont produits en conformité avec les normes et standards internationaux qui régissent la profession, à savoir, l’UEAtc, AFNOR, ASTM et BS», dira Ahmed Bouziani avant de conclure que les produits Etanchal sont distribués sur tout le territoire national.

