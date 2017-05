A la une

Message du Président Abdelaziz Bouteflika à l’occasion du 19 mars

« Au nom d’Allah clément et miséricordieux,

Que les prières et la paix d’Allah soient sur son Messager,



Mesdames, Messieurs,

La journée de la victoire est une étape phare de l’histoire de l’Algérie et la consécration d’une lutte acharnée contre les affres du colonialisme dont a souffert le peuple algérien qui continue à pâtir de ses séquelles.

C’est le jour où notre vaillant peuple a sonné le glas d’une très longue période coloniale se dressant fièrement et dignement au terme de la glorieuse guerre de Novembre dont les artisans n’ont été que les enfants de ce peuple. Une génération armée d’une volonté et d’une foi inébranlables et qui a consenti un lourd tribut de sacrifices en millions de martyrs, d’invalides, de veuves et d’orphelins nonobstant la destruction et les tragédies ayant touché toutes les familles à travers le pays.

Si le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu, a été arraché grâce aux sacrifices des chouhada et moudjahidine, c’est aussi le fruit d’âpres négociations menées par la délégation de l’Algérie combattante qui a fait montre d’une grande intelligence et compétence en négociant avec l’occupant.

Mue par la loyauté et la fidélité à la patrie, la délégation algérienne a pu, en dépit des références et ressources de l’ennemi, arracher le droit intégral de notre peuple à sa liberté et à sa souveraineté sur son territoire tout entier.

A travers cette épopée, de combat et de négociations, notre peuple a donné, par sa glorieuse révolution, une image admirable de son parcours militant qui fait aujourd’hui et fera demain notre fierté. Un combat dont nous célébrons les dates mémorables et dont les principes et valeurs nous guident pour aller de l’avant dans la bataille de l’édification par l’effort et la persévérance pour construire l’Algérie rêvée par nos glorieux martyrs et qui continue à faire battre le cœur de nos valeureux Moudjahidine et moudjahidate que nous saluons avec respect et considération aujourd’hui.



Mesdames et Messieurs,

La célébration de la fête de la victoire m’a donné l’année dernière l’opportunité d’appeler à la méditation des sacrifices des artisans de l’indépendance et de la liberté de notre pays afin de s’en inspirer et veiller à la construction et au développement de l’Algérie et aujourd’hui je me félicite de vous voir répondre à cet appel de la patrie.

En effet, les choix stratégiques adoptés pour la relance et la promotion de l’économie nationale en vue de permettre au pays d’être au diapason de l’évolution de l’économie internationale et de réaliser un développement global à tous les niveaux est une option qui tient compte de la situation concrète des moyens offerts au pays et aussi de toutes les réalités du monde dans lequel nous vivons.

Un monde marqué par des tensions et des mutations régionales et internationales et des changements accélérés qui exigent sagesse et clairvoyance non seulement de la part de l’élite mais de la part de la société tout entière. Notre peuple qui n’a de cesse préservé et défendu le message de loyauté et de fidélité à la patrie et qui, par le passé, s’est armé de patience et de courage face aux épreuves dont il est toujours sorti vainqueur, non sans payer un lourd tribut, a tiré les enseignements de la tragédie nationale pour faire de l’Algérie un pays de paix et de sécurité grâce à l’aide du Tout Puissant qui nous a inspiré la politique de paix et de réconciliation nationale. Une politique de plus en plus ancrée dans l’esprit de nos citoyens qui, grâce à ce climat de confiance et de sérénité, s’attèlent au lancement de grands chantiers dans les domaines économique, industriel et agricole.

Sur cette même lancée, l’Etat a réussi à instaurer l’état de droit, à consacrer l’indépendance de la justice, et à mettre en œuvre les réformes prévues par la Constitution qui a consacré de profonds changements pour immuniser le pays et assurer sa sécurité au double plan interne et externe.



Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, nous sommes appelés à faire preuve de vigilance pour profiter des résultats des réformes, préserver nos acquis et garantir leur pérennité de façon à permettre au citoyen de vivre librement dans le cadre de la démocratie qui favorise l’émergence de compétences porteuses de réussite et de prospérité à la Nation et permet à nos enfants de s’enorgueillir des réalisations et acquis obtenus dans un climat de paix et de sécurité. Une paix et une sécurité retrouvées et préservées grâce aux sacrifices et à la maturité du peuple, et à sa tête les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), des forces de sécurité, gendarmerie et sûreté nationale, qui veillent à la sécurité du pays et des citoyens.

A cette occasion, nous leur réitérons tous, officiers, sous-officiers, soldats ou éléments, notre reconnaissance et notre gratitude et nous nous inclinons avec respect et considération à la mémoire des martyrs du devoir national.



Mesdames, Messieurs,

Avant de conclure, je voudrais vous rappeler les propos que j’ai tenus en 2009 à la mêmeoccasion: «Le devoir nous impose aujourd’hui de sortir de la qualification et de la classification des faits de l’Histoire comme simple circonstance sans dimensions ou d’évènements contingents échappant à toute causalité ».

En cette journée où nous nous remémorons les hauts faits de la glorieuse révolution nationale et son triomphe sur le colonialisme abject, je vous exhorte encore une fois à être, à l’instar devos aïeux et ancêtres, les artisans des événements et des réussites, les bâtisseurs d’une Algérie forte et solide sur les plans économique et sécuritaire, puissante et influente dans le concert des Nations. Une Algérie qui avance avec détermination en tête des pays en développement. Une Algérie garante de fierté, de dignité et de prospérité pour ses enfants aujourd’hui et demain.



Gloire à nos martyrs.

Vive l’Algérie ».