Une stratégie commerciale du développement pour l’Algérie

Par Amine KHERBI

Du débat actuel sur l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce et des commentaires et analyses sur l’accord de partenariat avec l’Union européenne, nous retirons le sentiment que notre pays est toujours en quête d’une stratégie commerciale du développement et qu’il hésite à choisir un cap et à le tenir. L’énumération de textes réglementaires pour organiser le commerce intérieur ou le réguler et l’examen des accords conclus par l’Algérie aux plans bilatéral, régional ou multilatéral, ainsi que les difficultés rencontrées dans la négociation commerciale, ne nous avancent guère, une fois dressé le bilan, pour tracer les contours du cadre de la mise en œuvre d’une politique commerciale viable.

L’état de la balance commerciale, les tendances de son évolution ou la contribution du commerce à la croissance économique, incitent à adopter une autre démarche pour cerner les enjeux de la politique commerciale d’un pays qui a un potentiel économique appréciable et un avantage géographique certain mais dont l’ampleur des problèmes structurels est telle que sa marge d’action efficace devient très réduite.

Nous disposons, en effet, de plusieurs pompes à amorcer pour redresser la situation malgré la persistance des contraintes dues à la capacité limitée d’absorption des crédits, à la faiblesse de la productivité du travail et à l’inadéquation des séquences de l’activité économique avec les objectifs du développement commercial. L’ajustement de la conduite et de la mise en œuvre de la politique économique au nouveau modèle de développement offre une précieuse occasion pour procéder aux adaptions nécessaires du cadre institutionnel afin de favoriser une stratégie commerciale du développement conforme à nos desseins.

Cet article s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion amorcée, dès le début des années soixante-dix, dans le cadre des préparatifs du lancement des négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round (1973) et de son approfondissement à l’occasion de la réunion du groupe d’experts indépendants et gouvernementaux qui s’est tenue à Bogota en août 1991, à l’initiative du gouvernement colombien et du Secrétariat de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, pour élaborer des propositions sur « le rôle que pourrait jouer la Cnuced dans un environnement politique et économique changeant ». Il fait suite à mes différentes contributions consacrées à la politique des réformes et au rôle de l’action économique extérieure de l’Algérie (1) et montre comment la politique commerciale de notre pays a besoin d’être adaptée pour prévenir les effets pervers de la mondialisation et élargir le choix des possibles.



L’importance du lien entre l’industrie et le commerce extérieur

Dans une économie mondiale globalisée, le lien entre industrie et commerce extérieur est déterminant pour la stratégie commerciale du développement. Les points d’application de cette stratégie se déduisent du défaut essentiel de la situation actuelle caractérisée par un marché intérieur désorganisé et déséquilibré, dont les ressorts nous échappent, et l’importance excessive des hydrocarbures dans nos exportations totales. Pour remédier à cette situation, la seule solution viable, réellement satisfaisante, est de nature structurelle. Elle réside dans l’industrialisation et les gains de productivité des technologies de l’information et de la communication attendus des interfaces entre l’industrie et les services.



La stratégie à déployer devrait donc consister à :

1- Réguler le marché intérieur sur des bases renouvelées en donnant sens à l’économie de l’offre dans un contexte de protection dynamique de l’économie nationale.

2- Tirer parti de la structure actuelle de notre commerce en essayant de valoriser au maximum les ressources fournies par nos exportations traditionnelles.

3- Travailler à la modification de cette structure par l’augmentation systématique de la part des produits manufacturés et des services dans nos exportations.

Le rôle du commerce extérieur dans le développement découle de l’approche économique choisie pour augmenter le potentiel de croissance, favoriser l’intégration économique, assurer l’emploi, garantir, sans tension, le financement à long terme de notre système social, notamment des dépenses de retraites et de santé, améliorer la qualité et la compétitivité de notre enseignement supérieur, affiner notre stratégie d’innovation et orienter le futur. Cette approche comporte le choix d’objectifs puis la détermination des moyens qui permettent de les atteindre et donc les mesures nécessaires, y compris commerciales, pour que ces moyens soit effectivement à la disposition du pays. De la sorte, il ne suffit pas de concevoir une stratégie, encore faut-il la mettre en œuvre. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à transformer son contenu en autant d’engagements conventionnels. C’est là où nous rencontrons le plus de difficultés et de contraintes quasi insurmontables du fait du manque de lisibilité de notre propre réalité et de la prévisibilité à donner à l’expression des intérêts globaux et sectoriels du pays. Il y a, bien sûr, le rôle des institutions elles-mêmes dans la spécialisation internationale et l’encouragement d’un environnement favorable à la création d’entreprises dynamiques.

Par ailleurs, il y a des problèmes généraux sur lesquels on n’a que peu de prise en ce sens qu’on les retrouve partout et constamment. Il en est ainsi notamment des problèmes d’approvisionnement, d’intrants techniques, de stocks, de fiscalité, de financement et d’utilisation des capacités. Les entreprises industrielles et les promoteurs ont besoin d’être soutenus par l’Etat pour dépasser ces contraintes indépendamment de leurs responsabilités dans un tel processus. Une bonne gestion macro-économique est certes indispensable mais pas suffisante pour le redressement du secteur industriel. Dans les choix économiques souvent complexes, le processus de décision doit privilégier la sauvegarde du potentiel industriel en ayant en vue les forts besoins d’adaptation au niveau des entreprises. On constate, depuis de nombreuses années, que les faiblesses propres à l’industrie algérienne rendent encore plus difficiles à franchir les nombreux obstacles que présente l’accès aux marchés internationaux d’autant que les grands marchés des pays développés sont de plus en plus complexes et diversifiés.

Dans ce contexte, l’information est devenue cruciale et les capacités de réaction adaptées aux variations du marché. En même temps, les produits se personnalisent et la technologie évolue très vite. Cela consolide de plus en plus la compétitivité.

Au plan commercial, les partenariats et les liaisons entre industrie et commerce se renforcent et la fonction commerciale dans les entreprises devient primordiale. Pour ce qui concerne l’avenir immédiat, le système commercial devra faire face à un ensemble de facteurs structurels qui pèsent globalement dans le sens d’un plus grand impact des disciplines multilatérales sur le commerce extérieur. Le renforcement des accords préférentiels commerciaux entre l’Algérie et l’Union européenne joue un rôle important dans l’amélioration des termes de l’échange de l’Algérie.

Cependant, qu’il s’agisse de la révision de l’accord de partenariat avec l’Union européenne ou de la poursuite des négociations en vue de notre adhésion à l’Organisation mondiale du commerce, l’essentiel est d’avoir une démarche cohérente étayée par des études d’impact sectorielles sérieuses fondées sur des politiques efficaces afin de promouvoir la productivité et la compétitivité.

L’important est également de comprendre que l’Algérie n’a plus la capacité de tout protéger et qu’elle doit regrouper ses forces pour défendre les secteurs-clés qui déterminent son avenir économique et son identité sociale. Une fois réalisés ces choix politiquement sensibles mais stratégiquement nécessaires, il reviendra à notre pays de concentrer son énergie sur ces enjeux vitaux. Par les temps qui courent, nous devons apprendre l’usage des armes du droit économique international. Les règles de l’Organisation mondiale du commerce, une fois bien assimilées et maîtrisées, pourraient être utilisées comme de nouveaux instruments au service de la défense des intérêts économiques de la nation. Dans l’étape actuelle du développement de l’économie algérienne, il ne suffit pas que le pays soit efficace et qu’il dispose de bonnes infrastructures, en particulier dans les services liés au commerce extérieur et aux finances, il est primordial qu’il y ait un marché dans lequel les entreprises, qui veulent s’installer en Algérie, puissent écouler leurs produits. Ne serait-ce que pour cette raison, l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce paraît incontournable.

La dimension temporelle de la crise actuelle illustre les enjeux essentiels, à savoir la promotion de l’innovation et de la qualification, l’anticipation en matière de recherche-développement, l’acceptation de la concurrence et l’accès aux marchés, notamment les plus dynamiques. Cela ne signifie pas que la concurrence conduise d’elle-même à la croissance. Elle implique principalement la mise en œuvre d’un processus déterminé d’adaptation et la nécessité de développer l’activité dans d’autres secteurs que l’énergie et d’innover pour reconstruire des avantages comparatifs.

Cependant, nous ne pouvons signer des accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux et ignorer leur impact sur notre politique commerciale et la conduite de notre politique économique d’une manière générale. Nous ne pouvons guère non plus minimiser l’importance des enjeux économiques du commerce transfrontières ni créer des organes bureaucratiques pour suivre l’évolution du commerce extérieur alors que nous n’avons pas été en mesure de préserver les instruments et les mécanismes que nous avons créés pour inciter plus d’acteurs, et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises, à se lancer dans le commerce international.



Créer un centre de facilitation du commerce extérieur

Il en est ainsi de la création du centre de facilitation du commerce envisagée il y a presque vingt ans mais qui n’a jamais vu le jour. En tout cas, ce genre d’organisme conviendrait mieux à nos besoins en matière de commerce international pour renforcer nos activités productives. Point focal où sont regroupés sous le même toit physique ou virtuel tous les intervenants du commerce international : douane, entreprises publiques et privées, chambre de commerce, institut du commerce extérieur, transitaires, banques, compagnies d’assurances et de transport, le centre permet aux négociants d’accéder à une information commerciale stratégique et à l’utilisation des technologies de pointe dans leurs activités. Dans de nombreux pays développés et en voie de développement, des centres ont été créés dans le cadre d’une politique d’efficacité commerciale soucieuse d’accroître l’application effective au commerce des technologies de l’Information et de la communication. Encore faut-il que les entreprises aient conscience de l’ampleur du champ d’action où elles peuvent opérer et agir sur leurs sources d’inefficiences, notamment l’organisation technique de la production, la qualification des hommes, la gestion et l’organisation commerciale. L’enjeu principal pour l’Algérie est cependant clair : créer les conditions propices à l’expansion économique ainsi qu’à l’initiative et au dynamisme favorisant une participation plus grande au commerce international. D’où la volonté de réajustements et de légitimation de l’Etat sur des bases nouvelles. Nul doute que les stratégies antérieures, implicitement ou explicitement, fondées sur une forte et durable protection des industries, des coûts de production élevés, une compétitivité internationale insuffisante et une orientation dominante, sinon exclusive, vers le marché intérieur, n’ont pas trouvé leur efficacité et ont contribué à fragiliser l’industrie du pays. Une nouvelle politique commerciale doit être élaborée pour prendre en compte l’enjeu d’un système d’échanges multilatéral ouvert. Des changements structurels sont donc nécessaires pour rendre les activités industrielles plus efficaces, relancer le processus d’industrialisation et lui faire jouer un rôle moteur dans le développement économique et social.

La trajectoire de l’économie algérienne sera, dans une large mesure, déterminée par la dynamique de nos partenaires, notamment européens qui, par leur poids et leur influence sur la conjoncture économique de notre pays, conditionnent notre posture et notre capacité d’agir tandis qu’ils ne subissent que de façon marginale le contrecoup mécanique des aléas qui peuvent affecter tel ou tel aspect de nos relations avec eux. C’est là où réside l’enjeu de la stratégie commerciale de l’Algérie et le motif le plus puissant de l’adapter aux exigences de la pratique efficace. L’existence d’une stratégie, d’un environnement et d’un « climat » pour l’exportation est essentielle. Cependant, l’objectif de réorientation de l’allocation des ressources vers les industries exportatrices ne doit pas être cantonné en fait dans l’exportation de productions traditionnelles.

En l’absence d’une action de fond et systématique sur toutes les conditions qui déterminent l’exportation, on s’aperçoit que des mesures aussi importantes que la dévaluation ou l’octroi de primes à l’exportation se révèlent insuffisantes. Il est également nécessaire de créer les conditions pour résoudre les problèmes en s’attaquant aux causes d’inefficience du système de production industriel tel qu’il fonctionne au niveau des entreprises et dans les différents types d’activité industrielle. Le constat dominant, sauf exceptions, est que le niveau d’organisation et de gestion des entreprises algériennes est faible. Le processus technique n’est pas toujours bien maîtrisé à cause des insuffisances de l’encadrement, du manque de rigueur dans la gestion. Ce qui se traduit généralement par une mauvaise compréhension ou un non-respect des exigences de l’industrie par ailleurs liées aux difficultés de l’environnement. L’enjeu immédiat est la définition des méthodes de gestion et d’organisation, privées et publiques, en mesure d’accroître les niveaux de performance des industries concernées.

Il faut donc agir sur les multiples facteurs qui interviennent dans la compétitivité et mettre en œuvre, à ce niveau, les stimulants du changement ou les mesures de soutien en améliorant la technologie, les techniques et moyens de gestion, la productivité du travail et du capital, l’organisation commerciale, le soutien financier, les infrastructures et services d’appui.

Un effet favorable apparaîtrait et s’amplifierait ensuite continûment. L’amélioration de toutes ces conditions ne dépend pas que des stratégies d’entreprises. L’Etat doit à cet égard jouer un rôle décisif dans l’aménagement d’un cadre institutionnel approprié, adapté à une nouvelle conception du développement industriel permettant de fonder une politique active qui inspire les interventions des pouvoirs publics et incite les collectivités locales et les entreprises à agir de concert pour accroître leurs capacités organisationnelles et opérationnelles. Cependant, même en situation d’incertitude et en quête d’un nouveau paradigme de développement, nous devons aussi comprendre les changements survenant dans l’économie mondiale, notamment ceux qui fondent les décisions politiques et économiques motivées par le souci de la réduction des inégalités et l’amélioration du bien-être futur des populations les moins favorisées, dans toutes les régions du pays.



Regrouper l’industrie et le commerce international dans un même ministère

Ce concours de l’Etat, pour être déterminant, doit cependant passer, à brève échéance, par le regroupement de l’Industrie et du Commerce International dans un même ministère pour que soit menée une action nouvelle et vigoureuse et dont les points d’application peuvent être mis en place dès à présent. Cette mesure phare constitue un pas nécessaire vers une stratégie industrielle active. Elle confirmerait la volonté des pouvoirs publics d’engager des actions pour renforcer le développement industriel et de mettre en œuvre une stratégie dynamique fondée sur des conceptions neuves et élargies. Cette réorganisation traduit également la nécessité de coordonner étroitement deux types de politique dont les interrelations sont nombreuses et souvent indispensables, notamment pour orienter la structure de l’industrie algérienne vers des activités à forte valeur ajoutée grâce à la conquête directe de marchés ou à travers le partenariat pour faire face à une concurrence accrue sur les marchés internationaux. En se dotant d’un grand ministère de l’Industrie et du Commerce international on ne fait que s’adapter aux exigences de la globalisation économique où l’interdépendance de l’industrie et des services, renforcée par une meilleure utilisation des technologies de l’information et de la communication, commande de trouver des solutions spécifiques et globales pour favoriser la compétitivité de l’Algérie. Dans ce cadre, la politique industrielle et commerciale recouvre un ensemble de préoccupations qui relèvent de la politique économique globale.

Jusqu’à ces dernières années, le secteur industriel a rarement été pris en compte comme un pôle d’ajustement avec un ensemble cohérent et complet de stratégies, d’objectifs et de moyens. Pour autant, il faudra créer les conditions d’une maîtrise croissante de la production dans une gamme toujours plus étendue de biens et services grâce à un effectif important d’ingénieurs, de gestionnaires, d’entrepreneurs et de personnels qualifiés et une meilleure information sur les possibilités et les exigences du commerce dans une économie mondialisée.

Après la mise en place d’un ministère de l’Industrie et du Commerce international, il serait souhaitable de créer un ministère, producteur de normes, où seraient regroupés le commerce, l’environnement et le tourisme. Ce nouveau ministère aurait un rôle très important à jouer en matière de régulation du marché intérieur, de distribution des produits, de contrôle de la qualité et des prix, de protection de l’environnement, de préservation du cadre de vie et de développement des activités touristiques. Ce serait en quelque sorte une administration de mission, chargée essentiellement d’un rôle de soutien, d’impulsion et de coordination des activités liées aux services et celles qui leur sont connexes, notamment au niveau local pour ce qui concerne l’implantation des agences de l’innovation et centres de promotion des transferts technologiques en vue de la création de nouveaux métiers dans les domaines de l’environnement et de l’industrie des services.

Le caractère sectoriel de ces programmes viendrait ainsi traduire une conception globale du développement et favoriser l’équilibre entre l’esprit d’entreprise face à la concurrence et la nécessaire modernisation de l’économie.(2) Cela suppose également une plus grande prise de conscience des conséquences très graves de la fuite des cerveaux pour l’économie nationale et l’adoption des mesures appropriées pour combattre efficacement ce fléau. Tout aussi importante est l’introduction de nouveaux modes de gestion de la communauté nationale à l’étranger afin qu’elle soit davantage partie prenante à l’effort national de développement. Le succès d’une politique de développement commercial et industriel dépend de la faculté d’adaptation des entreprises aux conditions du marché. Elle repose largement sur l’action des pouvoirs publics avec comme corollaire un certain soutien de l’emploi et des économies locales dans le cadre de l’assainissement de l’économie.

L’Algérie ne peut donc recourir à des solutions simplistes, comme le contrôle des changes, corollaire de l’économie administrée, ou à des raccourcis contre-productifs à rebours du renforcement des règles prudentielles et d’une protection dynamique de l’économie nationale inscrite dans le cadre de la bonne gouvernance et d’une transparence accrue afin de mieux combattre les pratiques frauduleuses à l’origine du développement de la corruption. L’économie spéculative, la fuite des capitaux, l’existence de sociétés écrans constituent autant d’exemples de ces pratiques qui sont en train de s’ériger en obstacles au processus d’assainissement et de redressement économique. Sans surestimer ni sous-estimer les méfaits de la corruption, il est évident qu’une lutte efficace contre ce fléau n’est pas une question d’opportunité, une affaire d’individus ou de groupes mais bien un problème de société. Le soutien de l’opinion publique et la mobilisation de la société civile dans ce combat sont déterminants.

La poursuite de la lutte contre la corruption requiert l’aménagement des instruments juridiques appelés à soutenir la mise en place d’un cadre institutionnel d’une économie sociale de marché productive et l’amélioration du service public. Le transfert de nouvelles compétences aux collectivités locales doit répondre à cette exigence sans globaliser les problèmes locaux.

Les faiblesses d’ordre organisationnel qui caractérisent l’économie nationale, leur inadéquation aux défis de l’économie de la connaissance, les lacunes en matière de gestion, le caractère inadéquat des structures appelées à jouer un rôle déterminant dans la poursuite des réformes et l’imprécision des procédures, notamment budgétaires, financières et cambiaires, soulignent la nécessité de la mise en place d’instruments de régulation pour donner sens à une stratégie de redressement économique.

La mise en œuvre de cette stratégie est évidemment aussi importante que la formulation proprement dite de l’ensemble des dispositions appropriées pour affermir l’Etat de droit. Aussi, malgré les difficultés qu’elle connaît, l’Algérie est-elle parfaitement capable d’approfondir les réformes structurelles et de participer plus activement à la division internationale du travail, avec une adhésion plus grande au multilatéralisme et de jouer un rôle significatif dans le processus d’intégration régionale.



Renforcer nos capacités d’adaptation à la mondialisation

Les enjeux du renforcement de nos capacités d’adaptation à la mondialisation prennent désormais une importance particulière car les intérêts commerciaux sont, plus que jamais, liés à toute sorte d’activités de recherche et de développement et des formes spécialisées de savoir-faire.

L’évolution de la situation mondiale durant les vingt dernières années nous amène à nous interroger, de nouveau, sur la conduite de la politique économique, en temps de crise et en période de mutation technologique, afin de mieux cerner les enjeux de la stratégie commerciale du développement. A un moment où le problème de l’inégalité économique mondiale et l’exigence d’une coopération Nord-Sud rénovée ne constituent plus les priorités de l’Agenda international, chaque pays doit trouver ses marques en utilisant au mieux ses ressources, sa position géographique et son potentiel de développement, en ayant en vue ses intérêts sur la scène commerciale mondiale. Voilà pourquoi l’action de l’Algérie doit être déterminée, généralisée, systématique et solidement ancrée juridiquement. En plaçant la stabilité et la sécurité du développement au cœur de son entreprise de redressement, notre pays entend favoriser simultanément la création de richesse et la cohésion sociale. Cependant, pour atteindre ces objectifs, il doit refonder sa politique de développement économique, repenser sa politique commerciale et trouver avec ses partenaires les modalités d’une intégration réussie à l’Organisation mondiale du commerce.

Pour son efficacité, une politique commerciale viable appelle un sursaut dans l’effort, un engagement plus grand dans le processus d’approfondissement des réformes et une adaptation du cadre institutionnel pour diversifier notre commerce extérieur, atténuer notre dépendance du secteur des hydrocarbures et favoriser la croissance industrielle et l’emploi. De notre aptitude à innover et à produire dépendra notre capacité à peser sur les processus d’intégration régionaux à maîtriser la mondialisation. L’image internationale de l’Algérie comme pays en développement avec une économie relativement stable dont le potentiel de croissance est appréciable est un atout à valoriser. Nous devons donc donner un cap à notre pays en mettant davantage en évidence son nouveau modèle de développement et son ambition de s’organiser pour surmonter ses difficultés et aborder le monde avec confiance.



Stratégie commerciale et développement économique

Dans un avenir proche, le défi le plus crucial que l’Algérie devra relever est celui d’ouvrir une nouvelle ère pour sa politique commerciale afin de créer les conditions d’une meilleure insertion dans l’économie mondiale. Voilà pourquoi la véritable condition de l’accélération du processus d’industrialisation est constituée par la volonté gouvernementale allant jusqu’à l’acceptation d’une transformation profonde des structures existantes de l’économie nationale. La nature des échanges mondiaux, de produits et de facteurs et la circulation internationale des capitaux ont réduit les marges de manœuvre des politiques économiques d’obédience nationale et contribué à opposer plus violemment les effets internes et externes de ces politiques. Pour réduire la pression concurrentielle, il est nécessaire de recourir systématiquement aux technologies de l’information et de la communication.

Dès lors, le rôle de l’Etat et des relations économiques avec le reste du monde sont les deux facteurs qui permettent de caractériser le modèle de développement.(3) La direction vers laquelle nous nous dirigeons n’est pas tout à fait claire. L’Algérie semble en effet hésiter devant ses choix stratégiques. Son économie n’est ni ouverte ni fermée. L’ouverture internationale et les négociations multilatérales permettent, si elles sont maîtrisées, de lui garantir une meilleure intégration dans l’économie mondiale en dépit de l’exacerbation des tensions entre les grandes nations commerçantes, de la multiplication des blocs commerciaux, de la globalisation des marchés et l’élargissement des échanges commerciaux aux services, à la propriété intellectuelle, à la culture et à l’environnement.

La question de la compétitivité internationale future de l’économie algérienne conditionne son indépendance relative en matière de politique commerciale qui constitue l’un des éléments essentiels de son système d’ouverture. D’où l’importance à accorder à la projection internationale de l’économie. Une stratégie commerciale efficace représente donc plus qu’un ensemble de politiques touchant notamment les droits de douane, les quotas et les licences. Un régime commercial englobe une panoplie d’autres instruments macro-économiques et sectoriels qui, associés à la politique commerciale, constituent la stratégie commerciale du développement.

Dans une optique de politique économique, l’ouverture d’une économie dépend de plusieurs dimensions. Certains instruments spécifiques interviennent dans le degré d’ouverture de l’économie : politiques de taux de change, du contrôle des flux de capitaux extérieurs, des investissements directs étrangers, des taux d’intérêt, de crédit, d’allégements fiscaux sélectifs, de développement technologique, logistique, du transport multimodal, de la poste et des télécommunications. Mais pour tirer parti de nouvelles sources de spécialisation, les entreprises algériennes doivent innover pour que la spécialisation internationale, qui repose sur le principe de l’avantage comparatif, prenne en considération les gains de productivité qu’elles réalisent et leur contribution à la croissance mondiale. Le développement des relations économiques, commerciales et financières de l’Algérie avec le reste du monde mériterait une analyse plus approfondie de leur conséquence sur l’approfondissement de son insertion dans les flux internationaux de commerce, de finances et de transfert de technologie. La globalisation des marchés et son impact considérable sur le rapport des forces dans le monde obligent des pays comme l’Algérie à s’adapter aux règles du jeu de la concurrence internationale pour résoudre les problèmes concernant l’accroissement de l’efficacité de la production, la meilleure organisation du flot des matières premières, du montage et de la distribution pour augmenter les économies d’échelle et susciter les percées technologiques. Certes, une nation ne se réduit pas à ses choix économiques. Pour autant, face à la puissance considérable des sociétés transnationales et à l’approfondissement de la globalisation, tous les pays sont contraints de façonner leur politique économique en fonction des stratégies qui prennent en compte la nouvelle configuration du contexte économique international. Les mutations de l’économie mondiale appellent donc autre chose que des modifications techniques du cadre institutionnel des échanges et des paiements. Les échanges internationaux sont dès lors des instruments qui doivent être mis au service d’objectifs économiques, sociaux et environnementaux pour conforter le développement durable et des relations équitables entre pays producteurs et pays consommateurs de matières premières.(4) Le développement de cette coopération est nécessaire à une régulation globale efficace et une croissance soutenue de l’économie internationale. Et c’est plus par l’accroissement de la demande de leurs matières premières, et le soutien des cours qui en résulte, que les pays en voie de développement producteurs bénéficieront du dynamisme de l’économie mondiale. Les conditions et les conséquences macroéconomiques d’une telle évolution permettront en effet l’élargissement de la division internationale du travail afin que toutes les régions y trouvent une place et soient ainsi entraînées sur la voie de l’intégration économique et du développement durable. La montée continue et inexorable des pays du Sud, même si elle n’est pas homogène, implique d’appréhender la gestion des affaires du monde en des termes nouveaux. L’asymétrie des rapports de force, l’hétérogénéité des situations, à l’intérieur des nations comme entre les nations, les autonomies partielles et les dépendances, la position centrale de l’Etat et l’exercice de la souveraineté autorisent à parler d’une gouvernance économique globale qui s’affirme grâce aux interdépendances construites et aux complémentarités qui mettent les limites au développement inégal des nations. Dans ce contexte, restreindre la question des politiques commerciales au dilemme traditionnel protectionnisme-libre échange ne permettrait pas de saisir l’ensemble des interventions publiques qui influencent les flux des échanges internationaux. Ce constat est la conséquence de la globalisation des processus de production, de la multinationalisation des entreprises, de l’émergence de nouvelles branches et de la mutation technologique. Il s’en dégage les adaptations dynamiques des économies nationales et les enjeux stratégiques de la nouvelle organisation de l’économie mondiale. Autant qu’une fin en soi, la rationalisation du régime du commerce extérieur apparaît comme l’un des meilleurs moyens de renforcer l’image internationale de notre pays et de lui permettre une intégration réussie dans l’économie mondiale. Dès lors, il est évident qu’à travers la politique commerciale extérieure de l’Algérie, c’est toute une vision du développement économique qui se révèle pour créer un environnement optimal de croissance avec ses partenaires et favoriser les coopérations nécessaires pour mieux affronter une concurrence vigoureuse et les défis de la globalisation.



Amine KHERBI

Alger, Novembre 2016

