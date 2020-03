Mustapha Rezzoug, directeur gÃ©nÃ©ral de Mapfre Assistance AlgÃ©rie

Finance Le management dans le sang Mustapha Rezzoug, directeur général de Mapfre Assistance Algérie Par Yahia MAOUCHI





Il est des hommes qui naissent pour diriger, pour avoir un don inné de trouver toujours la bonne voie et de s’y diriger avec confiance, pour trouver une parade aux difficultés et pour ne s’avouer jamais vaincus par quelque entrave qui soit. Mustapha Rezzoug, directeur général de Mapfre Assistance Algérie, est de cette trempe d’hommes, sur lesquels repose la conduite d’une entreprise pour arriver à bon port. Mustapha Rezzougdécroche son baccalauréat en sciences en 1986 avec mention Excellent puis continueà l’université d’Alger avec un diplôme de psychologie en 1991 avec la même mention Excellent, ce qui le prédispose déjà à l’excellence dans sa vie professionnelle. Voulant toujours aller plus loin, MustaphaRezzoug s’envole vers la France où il s’inscrit à l’université et décroche le diplôme Master of Business Administration en 2006, ne se satisfaisant toujours qu’avec la mention Excellent. Sa vie professionnelle, Mustapha Rezzoug l’entame en 1991 en qualité de Night Manager dans un grand hôtel de luxe faisant partie de la chaine Hilton, pour se retrouver de janvier 1992 à janvier 1993 dans le même hôtel au poste de Front Office Manager. Il occupe ensuite le poste de directeur général de l’hôtel Samitel d’Alger avant de rejoindre DHL, leader mondial du transport et de la logistique, en qualité de directeur général Algérie, de 1994 à décembre 2005. Il se retrouve ensuite à FedEx, une société américaine de logistique et de distribution express en qualité de directeur général pour l’Algérie de janvier 2006 à janvier 2009 puis de 2009 à 2012 occupe le même poste à TNT, une société hollandaise dans le même secteur d’activité. Enfin, de 2012 à ce jour, Mustapha Rezzoug est directeur général de Mapfre Assistance Algérie où il a su mener l’entreprise vers de nouveaux horizons, avec une grande capacité de management, une confiance en soi et une maitrise parfaite des outils de gestion.