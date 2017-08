Sport

Les meilleurs athlètes récompensés

Ils ont honoré l’Algérie sur la scène sportive internationale

Par Leila BOUKLI

C’est devenu une tradition, à chaque fin de saison, les hommages et remises de récompenses à l’élite sportive du pays se succèdent à travers le territoire. La dernière en date a eu lieu à Alger lors d’une soirée organisée en leur honneur par la wilaya d’Alger à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Ain Benain. En tout, ce sont 12 milliards de dinars, sur budget de la wilaya, qui ont été dégagés pour récompenser les sportifs méritants, qui ont brillé lors des différentes compétitions de la saison 2016-2017. C’est ainsi que sur les 850 lauréats ayant décroché des titres nationaux, régionaux et internationaux, 180 athlètes représentant pas moins de 30 disciplines étaient présents à ce diner qui s’est déroulé autour de la famille sportive dans une ambiance bon enfant, agrémenté par les notes de musique d’un orchestre andalou.

Dans leurs interventions, Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, et Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, ont tenu à rappeler que ces sportifs ont représenté et honoré l’Algérie dans les différentes manifestations sportives. « Il est de notre devoir de les encourager à donner le meilleur d’eux-mêmes en persévérant pour toujours être à la hauteur», ont-ils souligné.



Après les efforts, les honneurs et le réconfort

C’est ainsi que les athlètes, ovationnés par l’assistance, ont été appelé à monter sur scène pour recevoir des récompenses financières des mains de Abdelkader Zoukh, d’El Hadi Ould Ali, de Samia Benmaghsoula, ancienne championne de natation et actuelle directrice générale de la Jeunesse, et de Mustapha Berraf, président du Comité olympique et sportif algérien (COA) entre autres.

La liste des lauréats est trop longue à énumérer. Nous citerons à titre indicatif le boxeur Mohamed Flici, lequel après moult difficultés a pu représenter dignement le pays, l’équipe de judo, le GSP (Sonatrach) pour ses multiples consécrations, notamment en basket, volley, handball, judo, sports de combat et athlétisme et enfin l’équipe de handisport qui n’est pas à sa première montée sur les podiums internationaux, comme l’illustre la dernière médaille d’or de Mounia Gasmi aux championnats du monde d’athlétisme de handisport en 2017. En tout cas, l’initiative prise par Abdelkader Zoukh, a été appréciée à sa juste valeur par l’ensemble des conviés à cette cérémonie. Une juste récompense pour les athlètes qui ont hissé haut le drapeau de l’Algérie lors des différentes manifestations sportives. Un geste qui encourage les athlètes pour réussir d’autres performances à l’avenir.

Sachez que les médaillés d’or ont eu une prime de 500.000 DA, ceux qui ont remporté l’argent 400.000 DA et les médaillés de bronze 300.000 DA chacun, sans oublier les entraineurs et les staffs techniques, qui eux aussi n’ont pas démérité.

A noter pour la petite histoire que ce magnifique édifice, qu’est cette école, tenu par Mustapha Haouchine, physicien de son état, abrite actuellement les 280 athlètes venant du monde entier, pour le championnat du monde de handball U-21 (les moins de 21 ans) qui s’est déroulé du 18 au 30 juillet 2017.

Terminons par une note gourmande. L’année prochaine, sera ouvert au public dans cette enceinte, un restaurant gastronomique, haut de gamme.

L. B.