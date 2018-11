Habitat

La révolution de Abdelwahid Temmar

80.000 logements distribués à l’occasion du 1er Novembre

Par Yahia MAOUCHI

Cette opération d’envergure, la plus grande jamais réalisée depuis l’indépendance, coïncidera avec les célébrations commémorant le 64e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale. Elle intervient en application des recommandations du président de la République Abdelaziz Bouteflika et dépassera les 80.000 logements à travers le territoire national. En effet, le coup d’envoi de cette opération a été donné depuis la wilaya de Biskra par Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en présence de Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. L’entame de cette opération de distribution de logements devra se dérouler simultanément dans plusieurs wilayas du pays, et se poursuivra jusqu’à la veille du 1er Novembre. Ainsi, pas moins de 80.000 logements toutes formules confondues, dont 10.000 consacrés à la wilaya de Biskra, seront livrés. Pour cette distribution, le logement rural s’est taillé la part du lion, avec plus de 24.000 logements, soit plus de 30%, privilégiant les régions des hauts-plateaux et du sud. Le reste du quota, soit plus de 55.000 logements, sera réparti entre les trois formules, à savoir location-vente (AADL), logement public locatif (LPL), logement social et logement promotionnel public (LPP). En ce qui concerne ces trois formules, ce sont les grandes villes qui ont pris le plus grand quota. Rappelons que cette opération d’attribution de logements inédite dans l’histoire du pays a été confirmée par le ministre lui-même lors d’une déclaration à la presse nationale, en marge des travaux de la rencontre nationale sur la prévention des risques des catastrophes. « Sur décision du Président Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie vit un événement inédit, car c’est bien la première fois dans l’histoire de l’Algérie indépendante que nous enregistrons la distribution simultanée de 80.000 logements de différentes formules», a ainsi affirmé le ministre Abdelwahid Temmar. A la suite de ce lancement officiel, onze ministres du gouvernement seront sur le terrain, des centaines de milliers de citoyens, issus de toutes les régions du pays, vivront les mêmes moments de joie. La fête sera double d’autant qu’elle coïncidera avec la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Le ministre a révélé, d’autre part, que la wilaya d’Alger bénéficiera d’un grand lot. Il convient de signaler que le 15 octobre dernier, 3400 unités de types AADL et logements sociaux participatifs (LSP) ont été distribuées à Alger. Le chiffre de 3.400 se décline comme suit : 2400 clés de logements AADL remises aux bénéficiaires et 1000 clés distribuées au profit de familles ayant bénéficié de logements LSP. « Cette opération a été programmée conformément aux instructions du président de la République portant distribution des logements en fonction du calendrier national des fêtes nationales et religieuses », affirme M. Temmar, qui rappelle que la réalisation des logements demeure une priorité nationale. « Le président de la République qui suit en permanence ce dossier ne cesse pas d’insister sur la mobilisation des fonds nécessaires pour la réalisation de tous les projets de logements dans les délais impartis », a indiqué récemment le premier responsable du secteur. Pour rappel, l’objectif premier de cette nouvelle méthode de distribution des logements, selon M. Temmar, est l’accélération de la cadence de la réalisation des projets de logements.

155.000 logements distribués en un semestre

Par ailleurs, il convient de savoir que pour le seul premier semestre de l’année en cours, le secteur de l’habitat a distribué pas moins de 155.000 unités depuis la première opération organisée au niveau national à l’occasion de Leïlat el Qadr (Nuit du destin) de Ramadhan écoulé. Il y a lieu de rappeler également qu’un nombre d’opérations de distribution de logements a été entrepris par le ministère de l’Habitat depuis le début de cette année, notamment à l’occasion des fêtes religieuses et nationales. En effet, à l’occasion des deux fêtes de l’indépendance et de l’Aïd el Adha, pas moins de 100.000 logements ont été distribués à travers toutes les wilayas du pays. A ce sujet, M. Temmar rappelle que ces opérations, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme portant livraison de 1,6 million de logements avant la fin du quinquennat. Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que l’année 2018 a été celle du « relogement par excellence ». En effet, le département de l’Habitat avait, pour rappel, procédé, au courant de l’été, à la distribution de 30.000 logements de différentes formules à travers près de 40 wilayas du pays.

Ce quota, qui a été distribué entre juillet et août, comprenait 14.700 logements publics locatifs (LPL), soit 50 %, 3.500 AADL (12 %), 7.300 logements ruraux (25 %), 2.200 logements sociaux participatifs (LSP 8 %), 230 logements promotionnels publics (LPP 1%) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux (4 %). Avant l’opération du mois de juillet, le secteur avait déjà procédé à la distribution de plus de 50.000 autres logements de différentes formules, le mois de ramadhan dernier, et 56.000 autres à l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l’indépendance. Des distributions qui avaient été qualifiées d’historiques. Toutes ces opérations s’inscrivent, il faut le dire, dans le cadre des orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika, pour qui le secteur de l’Habitat constitue l’une des principales priorités. Il est à retenir, par ailleurs, que pour ce qui concerne les logements de types promotionnels aidé (LPA) et LSP, le secteur de l’Habitat a déjà entamé la révision de la formule LPA, et ce, aux fins de garantir les droits du souscripteur à travers de nouvelles procédures. « Ces mesures interviennent après avoir examiné le programme et relevé des lacunes dans les textes réglementaires, ce qui a induit l’arrêt de la réalisation de plus de 16.000 unités », a indiqué récemment le ministre de l’Habitat, qui a noté que « parmi ces mesures, figurent l’activation du rôle de la Caisse nationale du logement (CNL) et du Fonds de Garantie et de Caution mutuelle de la Promotion Immobilière (FGCMPI) et le choix judicieux des promoteurs immobiliers ». En fait, ce type d’habitations a été relancé à travers l’inscription de 70.000 unités de logement pour l’année 2018, mais aussi pas moins de 60.000 autres pour l’année 2019. Cela va sans dire que toutes les opérations prévues de distribution de logements s’effectuent dans un cadre de transparence totale et les efforts se poursuivent pour permettre à tout citoyen de bénéficier, chacun selon ses moyens, d’un logement décent. Pour rappel, le ministre a révélé, lors de sa dernière visite à la wilaya de Blida que 140 000 logements ont été livrés au cours des trois derniers mois.

22.000 logements à la Ville nouvelle de Bouinan

Sur un total de 38.000 logements AADL en réalisation, 22.000 sont prêts à la distribution, suite au parachèvement de leurs travaux d’aménagements externes, constituant généralement une entrave pour leur distribution. A ce jour, près de 4000 unités (sur ces 22.000) ont été distribuées à leurs bénéficiaires, issus des wilayas de Blida et d’Alger, dans l’attente de l’attribution « graduelle » du restant des unités. En outre, quelque 7000 logements publics locatifs (LPL) devraient être distribués vers la fin du premier trimestre 2019.

1.100 unités attribuées à Constantine

Quelque 1.109 logements publics locatifs (LPL) et 400 aides au logement rural seront distribués à Constantine à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Il s’agit de 579 logements du programme de résorption de l’habitat précaire à l’extension n° 20 à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, 480 unités du programme de 1.500 LPL à El Khroub, 50 LPL dans la commune de Benbadis, en plus de 400 aides au logement rural dans plusieurs communes. Entre juin 2017 et septembre 2018, environ 8.000 LPL et plus de 13.000 autres unités de divers types ont été réceptionnés à Constantine.

35.116 nouvelles constructions depuis 2015 à Oran

Quelque 35.116 logements tous types confondus ont été distribués à travers la wilaya d’Oran, depuis 2015 à ce jour. Durant les 10 premiers mois de l’année en cours, quelque 13.752 logements tous types confondus ont été distribués, soit presque le double de ce qui a été distribué l’année 2017, soit 7.734 unités tous types confondus, alors que 5.765 logements ont été remis à leurs bénéficiaires en 2015 et 7.865 autres en 2016. En outre, une grande opération de distribution de 6.000 logements tous types confondus est programmée à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Par ailleurs, une autre importante opération de relogement concernera, en février prochain, les habitants de Haï Sanaouber (ex-les Planteurs). Ce site précaire a bénéficié d’un programme spécial de 11.000 logements décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors d’une de ses visites à Oran.

Y. M.