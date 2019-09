DGSN

Une compétence à la tête de la DGSN

Ounissi Khelifa nouveau patron de la Police nationale

Par Yahia MAOUCHI

Il faut le dire haut et fort, la nomination de Ounissi Khelifa à la tête de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en dit long sur l’expérience de terrain de l’homme qui est un pur produit de la police nationale. Il a passé ainsi la moitié de sa carrière (11 ans) au département de la police de l’air et des frontières (PAF), où il était directeur. Il y a fait toutes ses classes. Il est d’ailleurs issu de la première promotion des universitaires qui a rejoint ses rangs, à la fin des années 70. Déterminé, très organisé et volontaire, Khelifa Ounissi a toujours campé le rôle de l’officier opérationnel, notamment durant la décennie noire où il a été dans le feu de l’action à Alger, dans le quartier de Belcourt et aux renseignements généraux au niveau de la sûreté de wilaya d’Alger, où il a échappé miraculeusement à un attentat terroriste qui a coûté, malheureusement, la vie à son chauffeur. L’homme n’est pas un bureaucrate, loin s’en faut. C’est un homme honnête et intègre, qui aime le terrain et qui travaille avec dévouement et abnégation pour mieux servir son pays. Et c’est en raison de son dynamisme qu’il a été l’une des pièces maîtresses du dispositif de sécurité tout au long des années 1990, notamment, dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes. Le détournement de l’avion d’Air France en 1994 a constitué un tournant dans la carrière de Ounissi, puisqu’il a été nommé chef de la deuxième brigade de la Police aux frontières de l’aéroport Houari Boumediene (la première brigade étant celle du port d’Alger), où il est resté cinq ans. Un défi réussi, étant donné qu’il a réussi rendre l’infrastructure hermétique à toute tentative d’attentat. Faut-il rappeler que l’aéroport d’Alger a subi deux attentats en l’espace de deux ans. Le premier, une bombe y a explosé en 1992 et le second, c’était le fameux détournement de l’Airbus d’Air France. Le travail qu’il a accompli a valu à son équipe les félicitations des autorités nationales, mais pas seulement, puisque l’aéroport Houari Boumediene s’est classé dans le groupe de tête des infrastructures aéroportuaires les plus sécurisées au monde. L’efficacité de l’organisation sécuritaire qu’il a mise en place a conduit naturellement le commissaire divisionnaire qu’il était devenu à chapeauter la direction de la police de l’air et des frontières. Un poste stratégique qu’il a occupé durant plus d’une dizaine d’années. Le professionnel qu’il était devenue était apprécié pour ses qualités. En 2012, il est élevé au grade de contrôleur de police puis fait valoir ses droits à la retraite, tout en réaffirmant son attachement à servir le pays avec dévouement et abnégation. Et ce n’est que justice rendue pour ce brillant cadre de la police nationale. Khelifa Ounissi est ainsi le 15e DGSN dans l’histoire de la police algérienne et le troisième en moins d’un an. Intervenant lors de la cérémonie, présidée par Salah Eddine Dahmoune ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de son installation, à la tête de la DGSN, M. Khelifa a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui pour la gestion des affaires de cette institution de sécurité, notamment durant la conjoncture actuelle, appelant à la conjugaison des efforts au service du pays pour faire face aux différents défis et préserver la sécurité et la stabilité.

Y. M.