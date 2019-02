StabilitÃ© de lâ€™AlgÃ©rie et sÃ©curisation des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales

L'ANP

L’engagement du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah

Stabilité de l’Algérie et sécurisation des échéances électorales

Par Farid HOUALI

« Préserver la dignité de l’Algérie, sauvegarder la sécurité de son peuple et protéger chaque parcelle de sa noble terre sont des missions invariables, voire même sacrées pour l’ANP, qui leur accorde l’importance et l’intérêt requis, et qui s’engage à leur parfait accomplissement, en toutes conditions et circonstances », a souvent souligné dans ce contexte le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a réitéré la disponibilité de l’ANP à réunir «tous les facteurs de la stabilité et de la sécurité» sur l’ensemble du territoire national afin de permettre aux citoyens d’accomplir leur devoir et leur droit de vote lors de l’élection présidentielle du 18 avril prochain. « Dans ce cadre, les personnels de l’Armée nationale populaire œuvrent en force à accomplir leurs devoirs nationaux envers leur patrie, à l’image du devoir de vote aux côtés de leurs frères concitoyens selon les réglementations et les lois en vigueur, et ce, en dépit de quelques voix qui tiennent, malheureusement, à ces questions récurrentes relatives au vote des personnels de l’ANP au sein des casernes. Puis, quand ces derniers ont exercé, depuis 2004, leur droit et devoir électoral en dehors des enceintes militaires, aux côtés de leurs frères concitoyens, ces mêmes voix ont repris leurs questions dénuées de fondements », a affirmé le chef d’état-major de l’ANP lors d’une visite de travail et d’inspection à la Première Région militaire de Blida.

Il a ajouté à ce propos qu’il « est certain que la convocation du corps électoral par Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour le rendez-vous électoral du 18 avril prochain, sera une autre opportunité à travers laquelle l’ANP prouvera ses grandes capacités à sécuriser ce genre de grands scrutins nationaux et affirmera son extrême et permanent état-prêt pour réunir tous les facteurs de sécurité à travers l’ensemble du territoire national ».

« Dans ce contexte, nous prêtons serment à faire en sorte que les prochaines élections présidentielles se dérouleront, grâce à l’aide et à la volonté d’Allah Le Tout-Puissant, dans un climat de quiétude, permettant à notre peuple d’exercer son devoir national dans des conditions normales et ordinaires, à la hauteur de l’image de l’Algérie et sa place prestigieuse parmi les nations », a assuré le vice-ministre de la Défense nationale. Il a fait savoir que « les frontières de l’Algérie resteront à jamais infranchissables et sécurisées, avec l’aide d’Allah, afin que notre peuple jouisse de cette bénédiction et demeure parfaitement avisé et conscient de la nécessité et de l’impératif de s’acquérir d’une vigilance populaire et collective, avec laquelle le lien Armée-Nation se renforce davantage et le sens de la sécurité et les définitions de la stabilité s’ancrent de plus en plus pour en faire la fierté de l’Algérie ».

Du strict respect de la Constitution

Par la même occasion, le général de corps d’armée a tenu à rappeler « les missions de l’ANP contenues clairement et explicitement dans l’article 28 de la Constitution. Des missions desquelles notre Armée ne s’éloignera jamais. Elle restera une armée régulière, organisée, professionnelle et immuablement engagée au respect de la Constitution et des lois de la République », souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale.

« L’ANP réitère, avec cette démarche professionnelle, qu’elle est une armée régulière, organisée conduite par des hommes parfaitement conscients de la limite de leurs responsabilités et de l’importance, voire de la vitalité des missions constitutionnelles assignées à nos Forces armées », a-t-il fait savoir à ce propos, ajoutant que « l’engagement au strict respect de la Constitution représente, inéluctablement la démarche effective immuable de laquelle nous ne nous éloignerons jamais (…). De là découle le texte de la définition claire de la mission de l’Armée, qui a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale ». Pour le chef de l’état-major de l’ANP, la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale représentent, constitutionnellement, l’essence et le noyau de la mission de l’ANP avant de souligner que « l’ANP continuera de gagner davantage la confiance de son peuple, et poursuivra sa quête vers davantage de réalisations de développement sur le terrain, qui ont fait d’elle une puissance dissuasive et une force redoutable, et ont rendu l’Algérie d’aujourd’hui et de demain inaccessible à ses ennemis, faisant du terrorisme dans lequel ils ont investi et qu’ils ont voulu exploiter, un commerce ruiné et un échec flagrant qui n’a aucune place en Algérie, en dépit de toutes les tentatives récurrentes entreprises par les ennemis du peuple algérien » en référence à l’attaque terroriste perpétrée les 16 et 17 janvier 2013 contre le complexe gazier Tiguentourine (In Aménas) dans le Sud algérien. « La tentative terroriste avortée qui a ciblé, il y a six ans, le complexe gazier de Tiguentourine est le meilleur exemple de la grande vigilance qui caractérise l’ensemble des efforts des personnels de l’ANP », a rappelé dans ce contexte le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, lors de sa visite de travail dans le Première Région militaire. Il a fait remarquer, à ce titre, que cette opération est « voulue, par diverses parties, comme un test des capacités de l’Armée nationale populaire et de sa vigilance », et qu’elle a également été « espérée, essentiellement par certaines parties malveillantes, pour diminuer des potentiels de l’Armée nationale populaire en termes de planification et d’exécution réussie d’une opération militaire d’une telle sensibilité, d’une telle envergure, et dans de telles conditions (… ). Un plan qui a essuyé un échec total, et je dis bien, un échec total, tant de l’intérieur que de l’extérieur ».



F. H.