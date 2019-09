L'ANP

Les Forces aéroportées de l’ANP auréolées de succès

Jeux militaires de Russie

Par Farid HOUALI

Les athlètes militaires ont en effet réussi lors de leurs participations aux différentes manifestations sportives nationales et internationales à remporter plusieurs titres et médailles. Prenant part à la 5e édition des Jeux militaires internationaux (3-17 août en Russie), la sélection militaire algérienne, a décroché la 6e place au classement par équipes de la discipline «section aéroportée». Elle a également remporté le prix spécial de «la Coupe de l’équipe unie» ainsi que «la Coupe de la meilleure équipe professionnelle». « Une prouesse que nous considérons comme un exploit encourageant et motivant et pour lequel vous méritez, aujourd’hui, de recevoir nos vives félicitations pour vos efforts laborieux qui ont accusé, auprès de votre peuple dans l’ensemble du pays, toute la gratitude et l’encouragement», a déclaré le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah qui présidait à Alger une cérémonie en l’honneur des membres de la sélection nationale militaire des troupes spéciales à son retour de Russie. « Cette place honorable remportée parmi un grand nombre de pays participants et le prix spécial qui vous a été décerné, en l’occurrence la Coupe de l’équipe unie, représentent un classement respectable et une récompense prestigieuse qui confirment les spécificités […] qui caractérisent les personnels de nos […] troupes spéciales. »Le général de corps d’armée a tenu, dans son allocution prononcée devant l’assistance, à féliciter les membres de la sélection militaire des troupes spéciales «qui ont fait de leur mieux» afin de réaliser des résultats faisant leur fierté et qui honorent leur armée et leur patrie.«Il m’est agréable de me réunir avec vous, en cette honorable occasion et à votre retour après la participation à la 5e édition des Jeux militaires internationaux, tenue en Russie du 3 au 17 août 2019. Vous n’avez épargné aucun effort en donnant le meilleur de vous-mêmes pour aboutir à des résultats satisfaisants faisant votre fierté et celle de votre armée et votre patrie l’Algérie » précisant que « nous avons suivi avec un intérêt particulier cette compétition, cette persévérance et cette détermination dont vous avez fait preuve tout au long de ce tournoi où vous avez su décrocher avec mérite, la 6e place au classement par équipes parmi vingt-et-un pays ayant pris part à la discipline de section aéroportée. Cette place honorable remportée parmi un grand nombre de pays participants et le prix spécial qui vous a été décerné en l’occurrence la Coupe de l’équipe unie, représentent un classement respectable et une récompense prestigieuse qui confirment les spécificités spirituelles, psychologiques et morales qui caractérisent les personnels de nos braves troupes spéciales».Le général de corps d’armée a également rappelé les grands efforts consentis, l’élan exceptionnel et les grandes étapes franchies, depuis 2007, en matière de développement et de modernisation de l’ANP dans tous les domaines. Ces efforts ont pour objectif de former une armée professionnelle dans le cadre de l’attachement aux valeurs et aux constantes nationales, selon un communiqué du MDN.«Je tiens, à cette occasion, à rappeler tous ces efforts que nous avons fournis, cet élan de qualité et ces grandes étapes que nous avons franchies depuis 2007, en matière de développement et de la modernisation de l’Armée nationale populaire dans divers domaines, que ce soit au niveau de l’instruction et de la préparation au combat ou en ce qui concerne l’acquisition des équipements de haute technologie de pointe que maîtrisent nos cadres hautement qualifiés. Ces efforts que nous ne cessons de consentir ont, dans l’ensemble, pour objectif de former une armée professionnelle au sens propre du terme et ce, dans le cadre de l’attachement aux valeurs et aux constantes nationales inspirées du riche capital de notre Glorieuse Révolution et de notre prestigieuse histoire», a-t-il rappelé.«Notre attachement à ce que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale puisse acquérir et réunir les fondements de la modernisation dans tous les domaines, et notre conviction que le volet de la formation demeure la pierre angulaire de toute démarche de modernisation réussie, nous ont poussés à donner une importance majeure et permanente à notre système de formation que nous veillons à ce qu’il soit doté de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour l’accomplissement approprié de ses missions et pour l’application des méthodes didactiques et pédagogiques modernes, notamment en matière de préparation physique des personnels militaires à travers l’adoption des techniques les plus développées et des normes mondiales dans ce domaine», a fait savoir le Chef d’État-major de l’ANP.Á ce titre précisément, et partant de l’importance accordée aux aptitudes physiques de la sélection nationale, notamment devant les équipes de grandes nations ayant une longue expérience dans ce genre de tournois sportifs militaires de haut niveau, le général de corps d’armée a souligné que «même si les résultats sont satisfaisants et méritent encouragement, que nous aspirons à mieux et à davantage de réussite, notamment au regard, comme je l’avais dit précédemment, des moyens que nous avons mis à disposition et au soutien que nous n’avons jamais cessé d’accorder à ce domaine, partant de notre foi en nos immenses potentiels et nos capacités illimitées à être au même rang des armées développées, un objectif qui n’est ni lointain ni impossible à réaliser, tant que nous sommes animés par la volonté et la détermination et tant que nos cœurs sont comblés par la foi».Le vice-ministre de la Défense nationale a également salué «les grandes compétences individuelles, l’esprit de discipline, et la ferme détermination» dont a fait preuve la sélection nationale militaire des troupes spéciales, l’exhortant à aller de l’avant vers de futurs meilleurs résultats et plus de distinction, selon le texte.«Ma présence ici parmi vous aujourd’hui et ma supervision personnelle à cette cérémonie symbolique sont une preuve irréfutable de mon intime conviction de vos capacités et votre ferme volonté, émanant de votre amour pour la patrie et vos efforts continus pour l’honorer lors des rendez-vous internationaux, en tant que jeune équipe dévouée et loyale à son armée, à sa patrie et à son peuple», a-t-il dit.«Tel est le sens du devoir national, voire de la responsabilité que nous œuvrons en permanence à ancrer au sein des rangs de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, et dont nous aspirons à graver les vertus dans les esprits de ses personnels toutes catégories et grades confondus. Comme je vous exhorte à aller de l’avant vers des résultats futurs plus honorables et plus distingués, à la hauteur des ambitions de notre armée qui vise toujours le meilleur aussi bien au niveau national qu’international, confirmant ainsi nos capacités en tant qu’Algériens afin de préserver le prestige de notre pays et de lui donner la place qui lui sied parmi les nations et les peuples», a ajouté le vice-ministre de la Défense nationale. Pour conclure, le général de corps d’armée n’a pas manqué de présenter à l’ensemble des personnels de l’ANP, à la veille de la célébration de la Journée du Moudjahid (20 août 1955 et 1956) commémorant le double anniversaire des attaques du Nord-Constantinois menées par le vaillant Chahid Zighout Youcef, commandant de la 2e Wilaya historique et la tenue du Congrès de la Soummam, «ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonheur et de joie, et pour l’Algérie davantage de développement et de prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité».«Je vous exhorte à perpétuer le serment de nos valeureux aïeux et de suivre l’exemple de nos vaillants chouhada et moudjahidine qui ont façonné la prestigieuse histoire de l’Algérie et ont écrit ses illustres pages avec leur sang pur et leurs immenses sacrifices, et l’ont marquée de grandeur et d’immortalité. Telle est la mémoire collective pleine de noblesse et de valeurs, qui doit être sauvegardée, jamais oubliée et éternellement gravée dans les esprits, car elle mérite toutes les expressions de gloire, en son honneur et en reconnaissance à ses artisans», a-t-il conclu.

F. H.