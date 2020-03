Terrorisme, criminalitÃ©, contrebande et trafic de drogue

L'ANP

L’armée sur tous les fronts

Terrorisme, criminalité, contrebande et trafic de drogue

Par Farid HOUALI

L’Armée nationale populaire a toujours visé au renforcement des efforts et à la vigilance afin de préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau, pour faire face à toute éventuelle menace contre la sécurité et la stabilité du pays. L’Algérie aura enregistré ces derniers temps des succès probants contre les résidus du terrorisme avec la neutralisation de nombreux criminels, la récupération de quantités importantes d’armes de guerre ainsi que le démantèlement de beaucoup de réseaux de contrebande et de soutien au crime organisé, tandis que ses positions en matière de lutte contre le terrorisme transnational gagnaient en audience. L’ANP poursuit, en effet, sa mission en toute détermination et rigueur en réalisant des résultats sur le terrain, couronnés par l’élimination d’un nombre conséquent de terroristes et de criminels ainsi que la récupération d’importantes quantités d’armes de guerre, de munitions et différents autres effets.

« L'année 2019 s'est distinguée par de grands résultats » en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes et la criminalité organisée, selon un bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire (ANP), rendu public en ce début d’année.

Ces opérations organisées et coordonnées entre les différentes unités de l'ANP ont permis également l'arrestation d'un grand nombre de contrebandiers et la récupération d'importants lots d'armements, de munitions, de drogues, de carburants et de marchandises prohibées. Ce qui reflète la volonté du Haut-Commandement de l'ANP à mettre en échec les desseins macabres de ces criminels, et démontre le professionnalisme, la vigilance et la détermination de nos forces armées à la préservation des intérêts suprêmes du pays et la protection de la souveraineté du territoire national.

Aussi, concernant la lutte antiterroriste, les différentes opérations menées par les unités de l'ANP se sont soldées par l’élimination de 15 terroristes et l’arrestation de 25 autres, la reddition de 44 terroristes aux autorités militaires, l’arrestation de 245 éléments de soutien aux groupes terroristes, la découverte de 6 dépouilles de terroriste, la reddition de 13 membres des familles de terroristes, la découverte et la destruction de 295 casemates pour groupes terroristes et 9 ateliers de fabrication d'explosifs et la récupération de 649 pièces d'armement répartis comme suit: 116 kalachnikov, 433 fusils, 32 pistoles, 38 mitrailleurs, 30 lance-roquettes. Le même bilan fait ressortir également la récupération de 240 chargeurs, 33 chaines de munitions, 193.680 balles de différents calibres et 1.725 obus et la découverte et la destruction de 750bombes de confection artisanale,et 1891.4 kg de matières explosives. S'agissant de la lutte contre la contrebande, la criminalité organisée et l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont obtenu les résultats suivants : l'arrestation de 723 narcotrafiquants, 1.909 contrebandiers, 3.001 orpailleurs, la saisie d'une importante quantité de drogue s'élevant à 3.85 qde cocaïne, 478.15q de kif traité et 470.758 comprimés psychotropes, la saisie de 872 véhicules, de 10 drones, 284 moyens de communication et 38 paires de jumelles. Il a été aussi question de la saisie de 786.9 q et 244.281 unités de tabacs, de 296.513 unités de différentes boissons, de 624.9 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, de 918.102 litres de carburants, de 985.469 unités de produits parapharmaceutiques, de (515 détecteurs de métaux, en plus de 3.198 groupes électrogènes, 2.188 marteaux piqueurs et 2.672 sacs de mélange de pierres et d'or brut et 66 broyeurs de pierres, de 59,7 kg d'or, de 1229305 unités de produits pyrotechniques, l’arrestation de 4.465 immigrants clandestins de différentes nationalités ainsi que la mise en échec de 3.053 tentatives d'émigration clandestine et le sauvetage de 331 personnes, précise le bilan de l'ANP.