Télécomunications

« Edahabia » entre en scène

Algérie-Poste lance sa plateforme de paiement électronique

Par Yahia MAOUCHI

Le service de paiement électronique compte parmi les services les plus importants et les plus innovants mis par Algérie-Poste à la disposition de ses clients, dans le cadre de la stratégie de la modernisation du secteur postal. Fidèle à son engagement d’assurer les meilleurs services à ses clients, en alliant praticabilité, innovation et compétitivité, Algérie-Poste ne cesse d’introduire de nouvelles prestations qui s’ajoutent à sa panoplie de services électroniques postaux, tout en veillant à une sécurisation accrue des transactions en mobilisant les moyens techniques les plus modernes. C’est dans ce cadre qu’intervient la mise en œuvre du nouveau service e-paiement, via sa carte de paiement électronique « Edahabia », qui permet désormais d’effectuer tous types de transactions financières postales et commerciales, directement via la toile et sans déplacement. Le lancement de cette carte fait office de petite révolution dans le secteur des télécoms algérien, et le paysage commercial en général. Celle-ci va régler ainsi beaucoup de problèmes au niveau des bureaux de poste. A cet effet, une cérémonie a été organisée au siège d’Algérie-Poste où un premier paiement en ligne a été effectué en présence de Mme Houda-Imane Faraoun, ministre de la Poste et des TIC, de Mouâtassem Boudiaf, ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé de l’Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, et de Younes Djibril, secrétaire général de l’Union postale africaine. Ainsi, un premier lot de 5 millions de cartes de paiement électronique sera produit avant la fin du mois de décembre en cours pour atteindre les 20 millions progressivement, annonce la ministre. Cette nouvelle carte sera délivrée aux détenteurs de comptes CCP (compte courant postal), a-t-elle précisé, ajoutant que cette opération entre dans le cadre de la stratégie du secteur tendant à la modernisation des services postaux. Il convient de savoir par ailleurs que le service de paiement électronique est décliné en deux solutions simples et pratiques, à savoir la carte de paiement électronique (Edahabia) et BaridiNet (site web pour recevoir des services sur le net). Ainsi dans un premier temps, la carte « Edahabia », dont l’objectif est de faciliter la vie au citoyen, permettra aux client d’Algérie-Poste d’effectuer tous types de transactions financières sur internet sans se déplacer au bureau de poste, comme le règlement des factures d’eau et d’électricité, le règlement des achats chez les commerces qui disposent de TPE (terminaux de paiement électronique)…, ainsi que l’acquisition de divers produits à partir du site (BaridNet) conçu selon les normes universelles connues en la matière. Ce service intègrera prochainement, selon la ministre, le paiement du carburant en embarquant l’application Naftal. « Cette carte permet également à son détenteur de retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques GAB et les guichets à l’intérieur des bureaux de poste », précise Mme Faraoun.



Plus de visibilité pour les opérateurs économiques

Toutefois, l’achat par internent devra, quant à lui, attendre la promulgation de la loi sur le commerce électronique. Ainsi selon la ministre, le texte de loi en question est actuellement en cours d’études au niveau du gouvernement. Profitant de cette occasion, Mme Faraoun a réitéré son appel à toute entreprise, opérateur ou commerçant intéressé par ce service à se rapprocher d’Algérie-Poste et signer un accord. « Si les commerçants nous accompagnent et acceptent d’utiliser les terminaux de paiement électronique, les citoyens pourront payer dans les magasins avec les cartes de paiement, ce sera ainsi la fin des files d’attente et de manque de liquidité dans les bureaux de poste», prône-t-elle. Si cette nouvelle carte CCP permet aux citoyens d’acheter en ligne, la nouvelle boutique d’Algérie-Poste permettra également aux opérateurs économiques d’avoir plus de visibilité. « À partir de cette première étape franchie par Algérie-Poste, notre pays verra beaucoup de projets entamés et dans plusieurs secteurs. Si les entreprises productrices et les PME, qui avaient des difficultés pour commercialiser leurs produits faute de moyens pour la publicité, aujourd’hui, avec internet elles pourront le faire et trouver des clients et se développer grâce à ce service », rassure la ministre. En outre, et afin de permettre l’accès à tous les services, le ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé de l’Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, a signalé qu’un groupe de travail a été désigné pour interconnecter la plateforme de e-paiement bancaire et celle d’Algérie-Poste dans les semaines à venir.



Une carte alliant sécurité et praticabilité

Parmi les avantages les plus importants de ladite carte, son mode d’utilisation hautement sécurisé qui garantit la fiabilité des transactions avec une sécurisation accrue des comptes courants assurée par une vérification des identités des clients par des moyens technologiques à la pointe. Le service se base sur un système de reconnaissance à la suite de l’introduction d’un code secret attribué de manière personnalisée à chacun des utilisateurs qui pourra utiliser librement tant sa carte que les autres prestations offertes sur l’espace « BaridiNet », le bureau de poste en ligne. Dans le même sillage, le directeur de la division innovation et compétence à Algérie-Poste, Sofiane Stof, assure les clients d’Algérie Poste quant au système de sécurité utilisé. « Il est très évolué pour pouvoir déjouer toute tentative de piratage des cartes de paiement. Les cartes seront conçues aux normes internationales et la sécurité est l’élément clé dans leur confection », assure-t-il. Et d’ajouter : « Cette véritable « prouesse numérique » enclenchée par Algérie-Poste est soutenue par un partenaire russe, spécialisé dans les logiciels, à savoir le groupe BPC ». L’orateur précise également que ladite carte est enregistrée sous le système EMV (assurant la sécurité des transactions aux porteurs de cette nouvelle carte, lesquels peuvent effectuer des opérations de retrait et de paiement sur compte CCP, en toutes sécurité). Algérie-Poste précise par ailleurs que le BaridiNet est un bureau de poste à distance mis à la disposition des clients d’Algérie-Poste. « On y accède à partir du portail www.poste.dz, le citoyen peut l’utiliser depuis son domicile en un seul clic. Ce site web permet d’accéder aux différents services, sans se déplacer au bureau de poste, dont l’acquisition de divers produits proposés sur la boutique en ligne, la consultation du solde, le règlement des factures (Seaal, Sonelgaz, ADE et le téléphone) et ce en utilisant la carte Edahabia ».



Un centre d’appels joignable via le numéro 15-30

Enfin, pour toute information, Algérie-Poste met à la disposition de ses clients un centre d’appels joignable via le numéro 15-30, ouvrable H24 et 7j sur 7. Ce dernier dispose, selon la ministre, d’un personnel qualifié pour répondre à toutes les questions et les préoccupations des citoyens, concernant les différentes prestations postales offertes par Algérie-Poste, à savoir les services financiers et le service concernant le réseau postal, le service du courrier et des colis postaux …, et ce en trois langues, français, arabe, et amazighe. Avec l’utilisation des différentes langues couramment utilisées en Algérie, ce service se veut un moyen de rapprochement et de proximité avec toutes les catégories de la société. L’introduction de tamazight, deuxième langue nationale et officielle, s’inscrit dans cette perspective de diversification des outils de communication destinés au large public. Le centre d’appels « Call Center » permet ainsi au citoyen d’obtenir toutes les informations et les services fournis par Algérie-Poste.



Y. M.