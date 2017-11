Télécomunications La Poste à l’heure de l’innovation, de l’intégration et de la mondialisation Les festivités de la Journée mondiale célébrées à Adrar Par Tahar MANSOUR





Chaque année, le 9 octobre, la communauté postale mondiale célèbre La Journée mondiale de la poste, correspondant à la date anniversaire de la création de l’Union postale universelle (UPU). C’est lors d’une réunion du Congrès de Tokyo de 1969 que la décision de célébrer cette journée mondiale a été prise et, depuis cette date, tous les pays la célèbrent par l’organisation de diverses manifestations, dont le lancement ou la promotion de nouveaux services postaux demeurent les plus en vue. Ces manifestations ont trait à l’organisation de portes ouvertes sur les bureaux de poste et sur les musées de la poste ainsi que la tenue de conférences thématiques sur la poste et la l’organisation d’expositions de philatélie. Organisée, cette année, sous le signe qui porte les trois principes stratégiques de l’Organisation à savoir « l’innovation » « l’intégration » et « la mondialisation » et ce, dans l’optique d’encourager le secteur postal à maintenir l’intercommunication entre les nations et les continents, cette journée offre l’opportunité de mettre l’accent sur la sensibilisation des décideurs, des citoyens et des entreprises sur le rôle de la poste dans leur vie quotidienne et sur sa contribution au développement socio-économique de leurs pays. Dans ce sens, les postes des pays membres de l’UPU saisissent l’occasion de cette journée internationale pour sensibiliser les clients et les médias sur leurs produits et services postaux, organiser des conférences, des séminaires, des journées portes ouvertes dans les bureaux de poste, des expositions philatéliques, des centres de tri et des musées postaux, émettre des timbres commémoratifs ainsi qu’une empreinte d’oblitération à date, ainsi que d’autres événements culturels, sportifs ou à caractère récréatif. D’ailleurs, dans son message, Bishar A. Hussein, directeur général de l’UPU, estime important de continuer à se rappeler le rôle que joue la poste dans les différentes sociétés, car des grandes tendances bouleversent les habitudes des consommateurs du monde entier, citant dans ce cadre la généralisation d’Internet, l’exigence de plus en plus croissante des clients à l’ère des technologies numériques, la prolifération du commerce électronique et la relance du commerce international. Pour rester au diapason, les postes doivent se transformer, se réinventer, adopter la numérisation, redéfinir leur valeur ajoutée et développer de nouveaux services et produits, souligne-t-il dans un message adressé à l’occasion de la Journée mondiale de la poste. Elue membre du Conseil d’administration de l’Union postale universelle (UPU), pour la période 2016-2020, à l’occasion de la tenue du 26e Congrès de l’union qui s’est déroulé à Istanbul (Turquie), l’Algérie a choisi, cette année, la wilaya d’Adrar pour célébrer cette Journée. « Un choix qui démontre la volonté de notre entreprise à se rapprocher du citoyen et à lui être toujours attentif pour répondre au mieux à ses attentes et ses préoccupations » souligne Abdelkrim Dahmani, directeur général d’Algérie-Poste, dans son message. En effet, c’est la wilaya d’Adrar, au centre de notre Grand Sahara, qui a été choisie pour abriter la célébration nationale officielle de cette journée, en présence du P-DG d’Algérie-Poste, Abdelkrim Dahmani, de Hamou Bekkouche, wali d’Adrar, de Bakri El-Bakri, P/APW et des autorités civiles et militaires locales.

C’est Hamou Bekouche, wali d’Adrar, qui a donné le coup d’envoi des manifestations prévues dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la poste, qui a tenu, lors de son allocution, à mettre en valeur les liens très forts qui unissent les fonctionnaires d’Algérie Poste et les habitants de la wilaya d’Adrar, tout en rappelant l’abnégation, le sérieux et le professionnalisme qui les caractérisent malgré les difficultés très grandes dues au climat, à la nature de la région et à l’éloignement entre les différentes communes de la wilaya. Les efforts déployés par le ministère de tutelle sous la férule de la ministre, M. Imène-Houda Faraoun, afin de moderniser le secteur et faciliter l’utilisation des diverses techniques aux citoyens, ont aussi été mis en exergue par les différents intervenants.

La délégation a visité plusieurs structures à travers la wilaya d’Adrar, comme les bureaux de poste de Tiberghamine, Timinmoun et a procédé à la réouverture du bureau de poste d’Ouled Said après sa rénovation. Dans la même commune, le P-DG a procédé, en compagnie du wali, à l’inauguration du nouveau centre de dépôt et de distribution des envois, une structure réalisée dans le cadre du programme de développement stratégique d’AP afin d’améliorer le service public à travers l’ensemble du territoire national.

Toujours dans la foulée des activités commémoratives de la Journée mondiale de la poste, cinq nouveaux bureaux de postes dotés de la technique IBP ont été ouverts afin d’améliorer les services offerts aux citoyens adraris. D’autres structures ont été inaugurées à Adrar pour une meilleure couverture de l’ensemble du chef-lieu de wilaya et des communes qui la composent. Le P-DG d’AP a aussi visité le terrain choisi pour la réalisation du nouveau siège de la direction de wilaya d’Algérie-Poste.



Dans la même perspective de moderniser le secteur, il a été programmé l’installation et la mise en service de nouveaux DAB (Distributeur automatique de billet) au niveau des recettes principales dans un premier temps, en attendant leur généralisation à tous les bureaux de poste. Le premier de cette série a été mis en service par le P-DG d’Algérie-Poste en compagnie du wali au niveau du bureau de poste de Debagh.

Après avoir écouté les doléances des citoyens, des responsables du secteur et des employés, Abdelkrim Dahmani a annoncé l’insertion de tous les employés recrutés dans le cadre du DAIP et du CTA avant le 31 août 2017. Cette opération d’insertion se fera en deux phases, en tenant compte des besoins réels de l’entreprise, de ses moyens financiers et de la balance budgétaire. L’opération touchera, à sa fin, plus de 1000 employés qui viendront donc renforcer la capacités humaines des bureaux de poste et améliorer sensiblement le service offert aux clients.

Conscient que les besoins des populations ne cessent de croître, avec de nouvelles exigences engendrées par l’avènement des technologies modernes de l’information et de la communication, Algérie-Poste a multiplié ses projets innovants pour permettre la connectivité de toutes ses structures et par là placer ses services au niveau le plus haut de l’exigence de qualité et de fiabilité. « Des actions concrètes sont engagées à travers notre réseau postal entièrement numérisé et connecté, et de nouveaux services, à l’instar d’Anwi (« Facdom », facteur à domicile), des diverses solutions d’e-paiement et de l’e-administration de nos structures, pour justement rester à l’écoute de nos clients », soulignait Abdelkrim Dahmani.. « Aujourd’hui, Algérie-poste dispose de plus de 3700 bureaux de poste mis au service de 40 millions d’habitants dont 19 millions disposent d’un compte courant postal et bénéficient des services de 1300 GAB », rappelle le premier responsable d’Algérie-Poste, ajoutant que « le chantier de la modernisation qu’avait entamé Algérie-Poste se poursuivra jusqu’à l’aboutissement et la réalisation de tous les projets inscrits notamment ceux relatifs aux services électroniques tels que la carte Eddahabia, le bureau électronique et virtuel et les services postaux électroniques, en sus, de l’amélioration des délais d’acheminement des dépêches et des colis postaux et ce, malgré toutes les difficultés rencontrées. Notre volonté est toujours présente pour aller de l’avant et assurer la continuité des services et des projets pour atteindre ainsi une meilleure performance ».



