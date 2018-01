Travaux publics

Une histoire, une expérience et des réalisations grandioses

Entreprise Nationale des Ponts et Travaux d’Arts (EPE-SAPTA)

Par Tahar MANSOUR

Sapta, c’est un « nom » qui se perd dans l’avant-indépendance et dans les méandres de l’histoire récente de l’Algérie. L’EPE –SAPTA était, lors de sa création en 1958 par les Français, une filiale de la Société française des ponts et travaux d’art et, au lieu du mot « algérienne » elle était désignée comme une société « africaine des ponts et travaux en fer ». Le 24 octobre 1973, l’Etat algérien acquiert 51 % du capital de la société par le biais du ministère des Travaux et de la Construction, le reste étant détenu par la Société française d’entreprises métalliques. En date du 6 août 1983, l’entreprise SAPTA devient « Entreprise nationale des ponts et travaux d’art » en gardant l’abréviation SAPTA, six années après, le 5 août 1989, elle est transformée en entreprise publique économique (EPE), puis à partir de 1991 elle devient société par actions (SPA) avant de fusionner avec l’Eneroa et d’intégrer l’Enros comme filiale en décembre 1997. Après avoir

fait partie d’autres groupes, elle est devenue une filiale du groupe GITRAMA, spécialiste des travaux publics et maritimes.



Les ponts et les ouvrages d’art

Depuis sa création et après sa restructuration, la SAPTA a eu pour missions principales la réalisation et la réhabilitation des ouvrages d’art des projets routiers, autoroutiers et ferroviaires et a été dotée de tous les moyens humains et technologiques modernes pour mener à bien sa mission. Les ouvrages réalisés par SAPTA consistent en :

ouvrages à poutres métalliques en profilés reconstitués soudés

ouvrages en arc métallique

ouvrages à poutres en béton précontraint

ouvrages en dalles et caissons en béton précontraint

passerelles métalliques

murs de soutènement en béton armé et en terre armée

protection et ouvrages en palplanches métalliques.

Dans le cadre des projets dont elle a la charge, la SAPTA intervient au niveau des projets structurants (axes autoroutiers et lignes ferroviaires), des ouvrages en sites urbains (échangeurs, trémies, passerelles, …), viaducs et ponts sur les sites à topographie difficile.



Des atouts majeurs

Le secteur des travaux publics est en pleine croissance en Algérie et la SAPTA, pour conserver et augmenter ses parts de marché, dispose de nombreux atouts lui permettant d’être parmi les meilleures entreprises du secteur. Sa compétitivité est confortée par sa longue expérience, une maitrise des techniques de préfabrication, un bureau d’études performant et à jour en ce qui concerne les techniques modernes, une ressource humaine de grande compétence (ingénieurs, architectes, techniciens, …), une présence effective à travers tout le territoire national, une capacité financière en croissance et une certification ISO 9001 garantissant un travail réalisé dans les règles de l’art. Moyens matériels importants : en plus de tous ces atouts, les moyens matériels dont dispose la SAPTA la rendent capable de répondre aux exigences de tous ses clients en qualité, en délais d’exécution et en respect des normes. Ces moyens consistent en :

15 centrales à béton

1 station électronique de lavage des agrégats

55 bétonnières et auto- bétonnières

50 camions malaxeurs et pompes à bétons

20 ateliers de façonnages d’acier en semi-automatique dont une entièrement automatique

Plusieurs systèmes de coffrage (plan, courbe et grimpant)

Une flotte complète de camions de transport d’agrégats, de matières, de matériels

Une flotte de camions spéciaux (trinqueballe) pour le transport exceptionnel des poutres préfabriquées en béton précontraint en usine (Reghaia)

72 grues dont 7 à chenilles.

L’usine de préfabrication

L’usine de préfabrication, sise à Reghaia, est implantée sur un terrain d’une superficie totale de 8 ha. C’est un des éléments essentiels de sa réussite qui lui permet d’être toujours au rendez- vous des grandes réalisations à travers tout le territoire national. La qualité de ses produits , la rapidité d’exécution et le respect des cahiers des charges sont devenus routiniers pour la SAPTA, grâce justement à cette usine gérée avec brio par des ingénieurs, des techniciens et des agents de maitrise d’une grande expérience. L’usine comprend deux ateliers distincts:



L’atelier de béton précontraint : fabrication de poutres en béton précontraint de section I et R de travées de 10 à 30 m. L’atelier a une capacité de 12000 à 15000 ml de poutres par an. L’atelier assure aussi la fabrication de dalots préfabriqués à démoulage rapide.



L’atelier métallique : (PRS) : fabrication de poutres de ponts métalliques, linéaires, courbes et à inertie variable de travées de 20 à 65 m. La capacité de l’atelier est de 7000 à 10 000 tonnes par an. L’atelier assure aussi la fabrication de passerelles métalliques tubulaires.



Certification ISO 9001-2015

Dans le but d’asseoir ses capacités et de promouvoir sa place parmi les leaders dans la réalisation d’ouvrages d’art, la SAPTA a obtenu la certification ISO 9001 / 2015 pour les études et la réalisation d’ouvrages d’art, les études et la réalisation d’ouvrages de génie-civil, hydrauliques, structures socio-économiques, charpentes métalliques et tabliers d’ouvrages d’art, ainsi que le diagnostic, l’expertise et la rénovation d’ouvrages d’art et souterrains.

Toujours avec pour objectif principal l’amélioration de ses prestations et la mise en place d’une gestion moderne de l’entreprise, la SAPTA a entrepris les démarches nécessaires pour se doter d’un système de management intégré (SMI), aux normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.



Réalisations à travers le territoire national

L’entreprise SAPTA a participé, grâce à une gestion performante, à un personnel qualifié et multidisciplinaire, à son bureau d’études aux capacités avérés et à une logistique complète, à la réalisation de centaines d’ouvrages d’art à travers l’ensemble du territoire national. Ses ouvrages sont présents à travers :

la réalisation d’ouvrages d’art sur un tronçon de 100 km de l’autoroute est-ouest

la réalisation d’ouvrages sur plus de 400 km de lignes ferroviaires

le pont en arc de Souk-Ahras (130 m de portée)

le viaduc sur Oued Menar (Mila) en groupement

plusieurs viaducs sur l’axe autoroutier El Eulma – Jijel en groupement

pénétrante de Bejaia (Bejaia-Autoroute est-ouest) en groupement

dédoublement RN 1 entre Chiffa et Berrouaghia sur 53 km (en groupement)

de nombreux échangeurs et trémie à travers le territoire national

réhabilitation de plusieurs ouvrages stratégiques et importants comme les ponts suspendus et autres ouvrages.



Un plan de charge de 36 milliards de dinars

Au regard de ses performances et de son savoir-faire, la Sapta a réussi à gagner la confiance de ses principaux clients et bénéficie, actuellement, d’un plan de charges important pour les quatre prochaines années avec un montant global de 36 milliards de dinars, soit une moyenne de 9 milliards de dinars par an.

Quant au chiffre d’affaires de l’entreprise, il est de l’ordre de 8,5 milliards de dinars et a connu une évolution constante, augmentant d’année en année à des taux importants en passant de 4,200 milliards de dinars en

2010 à 6,800 en 2014 et 9,000 milliards actuellement



Perspectives de développement

Selon le Président-Directeur Général de l’EPE SAPTA, Aïssa Naïdjaoui, les perspectives de développement de l’Entreprise sont très importantes de par le caractère spécifique de ses métiers qui sont stratégiques et nécessaires pour la pérennité de l’économie nationale. Les performances de l’Entreprise sont telles qu’elle est devenue incontournable pour la réalisation d’ouvrages d’art et souterrains divers, avec une qualité et une rapidité de réalisation assez grandes. Une autre dimension devrait être prise par la SAPTA qui aspire à s’engager, selon son P-DG, dans l’entretien des ouvrages existants, indispensable pour leur maintien en état. Dans le cadre de son évolution et du développement de ses activités, la SAPTA engage des investissements « ambitieux », aussi bien pour la ressource humaine que pour l’acquisition

de moyens matériels dotés de technologies de pointe. Pour la ressource humaine, plusieurs actions de formation de haut niveau sont engagées qui assureraient le développement des compétences et permettraient à l’Entreprise de mieux répondre aux exigences du marché. Toujours dans cette optique, l’Entreprise est en cours de conclusion avec des partenaires pour la fabrication des équipements d’ouvrages (appareils d’appui, joints de chaussée et ancrage de précontraint), pour la construction des tunnels et leurs équipements et, enfin, pour le développement des capacités d’études en assurant la formation des ingénieurs et l’utilisation de nouveaux logiciels. La SAPTA compte aussi procéder à la modernisation et au renouvellement de son matériel de production, l’acquisition de nouveaux systèmes et procédés de construction pour la mise en place de ponts par poussage et la préfabrication des poutres sur chantier.



Aïssa Naïdjaoui, Président-Directeur Général de l’EPE-SAPTA

L’art de manager

Aissa Naïdjaoui a obtenu un diplôme d’ingénieur d’Etat en génie civil en 2000 et titulare d’un Master MBA option finance obtenu de l’Université de Scherbrook de Montréal ,a à son actif plusieurs stages de formation de courtes durées ,séminaires,conférences….etc.

A intégré l’entreprise publique économique SAPTA en 2002 en qualité d’Ingénieur d’études, a occupé le poste d’ingénieur méthodes et planification. M. Naïdjaoui est ensuite désigné en qualité de chef de projet puis assistant du P-DG avant d’être nommé directeur d’unité en 2008 puis, à partir du mois de juillet 2016, Directeur Général Enfin en le 08.03.2017 Mr Aissa Naidjaoui est nommé Président-Directeur Général de l’EPE SAPTA. De par ses qualifications professionnelles, son expérience et sa volonté d’aller toujours de l’avant, M. Naïdjaoui compte insuffler à l’Entreprise une dynamique plus grande se dirigeant toujours vers la modernité et la maitrise des technologies modernes, garantes d’un travail méthodique et d’une gestion saine de l’Entreprise. Il compte aussi amener la SAPTA à assurer pleinement ses obligations contractuelles en la dotant des moyens humains et matériels conséquents.

T. M.